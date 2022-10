13·10·2022 16:17

Zelenski insta a Europa a liberarse del miedo a Rusia y llama a dejar a Putin aún más aislado

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha instado a las potencias europeas a perderle el miedo a Rusia y ha abogado por dar pasos en dirección a que el presidente ruso, Vladimir Putin, se vea cada vez más aislado.

"Europa aún no se ha liberado de su miedo a Rusia", ha dicho Zelenski en declaraciones a la cadena de televisión ZDF, donde también ha reconocido que, aunque existe el riesgo de que Moscú use armamento nuclear, Putin lo hará tan solo en caso de saber "que no habrá consecuencias para él".