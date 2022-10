14·10·2022 15:38

El Kremlin no ve ninguna necesidad de dialogar con Biden

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó hoy que no ve ninguna necesidad de dialogar con el presidente estadounidense, Joe Biden, quien ya ha dicho que no conversará con Rusia sobre Ucrania en ausencia de Kiev en la mesa de negociación. "Necesitamos preguntarle a él si está listo para mantener tales negociaciones conmigo o no. No veo la necesidad, para ser honesto, en general", señaló el jefe del Kremlin en una rueda de prensa al término de dos días de cumbres regionales en Astaná.

"Hasta el momento no hay plataforma para ninguna negociación", recalcó, al responder a una pregunta sobre la posibilidad de una reunión con Biden en la cumbre del G20 en Indonesia. Putin destacó que la cuestión de su participación en esa cumbre en noviembre aún no está clara, pero que Rusia participará de alguna forma.