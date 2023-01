Reino Unido quiere que las matemáticas sean obligatorias hasta los 18 años

En su primer discurso de 2023, el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, ha anunciado este miércoles que quiere obligar a los británicos a estudiar matemáticas hasta los 18 años para hacer frente a los bajos niveles de aritmética que hay en el país. En el Reino Unido la escuela termina a los 16 años pero todos los adolescentes tienen entonces la obligación de seguir estudiando hasta los 18 ya sea a través de los estudios preuniversitarios de dos años (A-Levels), a través de cursos técnicos o de prácticas en alguna empresa. El objetivo es que no estén en la calle. Las matemáticas serían introducidas tanto en los estudios preuniversitarios como en los técnicos o las prácticas.

El anuncio de Sunak responde a un hecho preocupante: alrededor de ocho millones de adultos en el Reino Unido tienen las habilidades numéricas de niños de primaria, según datos de Downing Street. Actualmente, solo la mitad de los jóvenes de 16 a 19 años estudia matemáticas y el problema es particularmente grave para los alumnos desfavorecidos, el 60% de los cuales no tienen habilidades matemáticas básicas a los 16 años.

"En este momento, solo la mitad de los jóvenes de 16 a 19 años estudian algo de matemáticas. Sin embargo, en un mundo donde los datos están en todas partes y las estadísticas respaldan todos los trabajos, los empleos de nuestros hijos requerirán más habilidades analíticas que nunca", ha argumentado Sunak.

Reto personal

"Este es un reto personal para mí", ha dicho Sunak en su discurso. "Todas las oportunidades que he tenido en la vida se deben a la educación que tuve la suerte de recibir, y esta es la razón más importante por la que entré en política, para dar a cada niño el nivel de educación más alto posible", ha argumentado. Sunak estudió en el Winchester College, una de las escuelas privadas más caras y más elitistas que hay en el Reino Unido. "Gracias a las reformas que hemos introducido desde 2010 (cuando los conservadores llegaron al poder) y al arduo trabajo de tantos maestros excelentes, hemos logrado un progreso increíble, y con el plan correcto y el compromiso con la excelencia podemos competir con los mejores sistemas educativos del mundo", ha añadido.

No es la primera vez que Sunak se refiere a esta deficiencia educativa e intenta mejorar los niveles de matemáticas en el país. En el año 2021, cuando era ministro de Finanzas de Boris Johnson, ya destinó 600 millones de euros para poner en marcha un programa que incluía cursos de matemáticas y una plataforma 'online' para mejorar las habilidades matemáticas de la población.

La carencia del Reino Unido en este campo es significativa. Solo el 22% de los estudiantes de secundaria tienen los conocimientos que se requieren en matemáticas a esa edad. Reino Unido está por debajo del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Efectos en la productividad y el empleo

Una investigación del instituto Pro Bono Economics concluyó que el bajo nivel de matemáticas afecta la productividad del país y la progresión en el trabajo de las personas. El estudio demuestra que las personas con habilidades numéricas más bajas tienen más probabilidades de ganar menos dinero, un mayor riesgo de desempleo y más probabilidades de gozar de una peor salud. Apunta que 16 millones de trabajadores en el Reino Unido con pocas habilidades aritméticas actualmente ganan un promedio de casi 1.600 libras (unos 1.800) menos por año de lo que podrían ganar si tuvieran un nivel básico de aritmética.

Sus planes no son más que una propuesta, deben ser aprobados en el Parlamento y no será fácil. John Redwood, diputado conservador, del mismo partido de Sunak, ha rebatido que la prioridad ahora debería ser reducir la inmigración ilegal en el país, no las matemáticas. Mientras que Nigel Farage, exlíder del Ukip, se ha preguntado irónicamente "¿cómo una ecuación cuadrática puede ayudar a reparar un país roto?".

Los partidos de la oposición, laboristas y liberaldemócratas, han afirmado que el plan de Sunak es el reconocimiento del fracaso del Partido Conservador en materia de educación. La última reforma educativa que hubo en el Reino Unido la llevaron a cabo los conservadores en 2010.