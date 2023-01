¿Qué es la RAN y para qué sirve? Las cinco claves de la cumbre hispano-marroquí

Este miércoles y jueves, España y Marruecos celebran la Reunión de Alto Nivel (RAN) con la que darán definitivamente carpetazo a la crisis en las relaciones bilaterales que desencadenó el ingreso en un hospital de La Rioja del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. El deshielo llegó el pasado 18 de marzo, con el respaldo por parte del Gobierno de Pedro Sánchez del plan autonomista de Marruecos para el Sáhara Occidental. Desde entonces, se han ido sucediendo los gestos que culminan ahora con este encuentro.

¿Qué es una Reunión de Alto Nivel?

La Reunión de Alto Nivel (RAN) es el encuentro más importante entre dos países para fijar el rumbo de las relaciones, anunciar nuevas alianzas o tratar un tema con especial énfasis.

Esta será la duodécima vez que España y Marruecos llevan a cabo una RAN, la última fue en 2015 en Madrid.

Ocho años después, el panorama político de ambos países ha dado un giro; ni el Partido Popular, ni el Partido Justicia y Desarrollo marroquí, forman parte de sus respectivos gobiernos.

El mejor termómetro diplomático

La RAN es un buen termómetro para tomar la temperatura a las relaciones bilaterales entre Madrid y Rabat. En un principio se estableció que este encuentro sería anual, aunque desde la primera vez, en 1993, con Felipe González al frente del Ejecutivo, ha ido variando la periodicidad del encuentro. Especialmente lo han marcado los diferentes desencuentros entre vecinos. Por ejemplo, la crisis de Perejil de 2002 se zanjó un año más tarde con una RAN en España. Durante el paso de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente se celebraron tres encuentros de esta magnitud y con Mariano Rajoy dos.

Desde que Pedro Sánchez encabeza el Ejecutivo español, en 2018, no se ha celebrado ninguna RAN. En dos ocasiones, en 2020 y 2021, se planteó llevar a cabo este encuentro, aunque finalmente fueron suspendidos o pospuestos por parte de Rabat con el pretexto de la pandemia, aunque también por la crisis diplomática. Finalmente, ambos países celebran este encuentro, casi un año después de dar por cerrada la crisis. Actualmente, las relaciones entre los dos países son buenas y, según han manifestado, la intención es "profundizar" en este vínculo. Algunas voces dentro del Gobierno español apuntan que el encuentro va a ser "histórico", por la magnitud de los acuerdos y declaraciones que se firmarán.

¿Quién participa a la RAN?

Esta cita, la encabezarán el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el jefe del Ejecutivo marroquí, Aziz Akhannouch. En total, congregará en Rabat a 12 ministros españoles (incluyendo dos vicepresidentas) con sus homólogos marroquíes. Todavía no está confirmado si se producirá un encuentro entre Sánchez y Mohamed VI; por ahora el Palacio Real marroquí no se ha pronunciado. En este viaje oficial no participarán los miembros de Podemos que conforman el Ejecutivo.

Está previsto que el jueves se firmen una veintena de acuerdos. Los ministros que viajarán a Rabat son los responsables de las carteras de Exteriores, Interior, Justicia, Transportes, Educación, Industria y Comercio, Agricultura y Pesca, Cultura, Ciencias e Inclusión.

¿Qué temas van a tratar?

Todavía se desconocen los detalles de los acuerdos que se van a firmar este jueves en Rabat. Los principales ejes sobre los que pivota la relación entre países es la cooperación migratoria y en la lucha contra el terrorismo, también el futuro de las delimitaciones de las aguas territoriales de las Islas Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Se espera que las nuevas alianzas contemplen la cooperación para el desarrollo (infraestructuras, transporte, etc) y en materia laboral. También se esperan acuerdos en el ámbito educativo, cultural y otros temas relacionados con los ministros españoles que viajan.

Los intercambios comerciales también van a estar presentes entre los acuerdos firmados. La RAN estará precedida por un encuentro empresarial entre ambos países el miércoles por la tarde en Rabat. Está previsto que participe Sánchez y su homólogo marroquí, además de los presidentes de las patronales de España y Marruecos.

La tercera visita de Sánchez a Rabat

Este va a ser el tercer viaje oficial de Sánchez a Rabat. El primero fue en 2018, cinco meses después de tomar posesión. El segundo fue en 2022, cuando Moncloa escenificó el giro de posición sobre el Sahara Occidental y los dos países dieron por cerrada la crisis diplomática provocada por el ingreso del líder del Frente Polisario en un hospital riojano y la entrada a Ceuta de más de 10.000 personas procedentes de Marruecos.

Este último año, el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, ha viajado a Marruecos en dos ocasiones y en total se ha reunido siete veces con su homólogo marroquí, Nasser Bourita. El responsable de Interior, Fernando Grande-Marlaska, también viajó en una ocasión, pocos días después de la tragedia de Melilla, en la que, al menos, murieron 23 personas intentando superar la valla.