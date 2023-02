El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha desvinculado oficialmente este jueves del espionaje de China o de cualquier otro país los tres objetos aéreos no identificados que fueron derribados el pasado fin de semana sobre EEUU y Canadá, una semana después de haber derribado también un globo que sí se atribuyó a un programa de espionaje de Pekín.

En una comparecencia en la Casa Blanca, Biden ha confirmado así las informaciones que en los últimos días habían ido ofreciendo portavoces de su Administración, que ya habían sugerido que en el caso de los tres últimos objetos se trataba de aparatos “benignos”.

“Ahora mismo nada sugiere que estuvieran vinculados al programa de globos espías chinos o que fueran vehículos de vigilancia de cualquier otro país”, ha dicho Biden. También ha explicado que la comunidad de inteligencia piensa que “lo más probable” es que se tratara de globos vinculados a empresas privadas, instituciones recreativas o de investigación, que estudiaban la meteorología o desarrollaban otras investigaciones científicas”. Y ha justificado haberlos derribado porque representaban riesgos para el tráfico aéreo comercial civil “y porque no se podía descartar el riesgo de que vigilaran instalaciones sensibles”.

Presión para comparecer

Tanto muchos republicanos como algunos demócratas habían estado presionando al presidente para que abordara públicamente los sucesos de las últimas semanas, de los que su Administración ha estado dando información a los congresistas en sesiones a puerta cerrada. Aunque en el discurso sobre el estado de la Unión había lanzado un mensaje a China asegurando que tomará acciones si amenaza la soberanía de EEUU, en esa intervención no mencionó directamente el globo acusado de espionaje, y en los últimos días tampoco había hablado del derribo de los otros tres objetos.

Este jueves, en cambio, Biden se ha extendido sobre ambos episodios, incluyendo el del supuesto globo espía, que ha vuelto a disparar las tensiones con China, que sigue negando que se tratara de un aparato de vigilancia, ha acusado a Washington de “sobrerreaccionar” y ha lanzado también denuncias de espionaje con globos aerostáticos estadounidense en su territorio.

Hablar con Xi

Biden ha aprovechado la comparecencia de este jueves para tratar de volver a encauzar las relaciones bilaterales con China, en un claro esfuerzo por revivir los esfuerzos de acercamiento que él y Xi habían acordado tras encontrarse cara a cara en noviembre en Bali que se congelaron por el incidente del globo. Y aunque ha asegurado que no se disculpa por derribarlo, también ha dicho: "espero hablar con el presidente Xi y llegar al fondo del asunto”.

El mandatario asegura que el episodio “subraya la importancia de mantener líneas de comunicación abiertas entre profesionales diplomáticos y militares”. Y ha asegurado que mantendrá la comunicación con su homólogo.

“Seguimos hablando con China, como hemos hecho las últimas dos semanas”, ha explicado. “Como he dicho desde el principio de mi Administración, vemos competición, no conflicto con China. No buscamos una nueva guerra fría, pero no me disculpo y competiremos. Y gestionaremos responsablemente esa competición para que no derive en conflicto”.

Es un mensaje similar al que había lanzado la víspera la vicepresidenta Kamala Harris, que miminizó el impacto del episodio del globo en la relación bilateral.