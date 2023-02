Vjosa Osmani, presidenta de Kosovo: "La independencia es un hecho irreversible"

En la sala en la que Vjosa Osmani suele hacer las entrevistas en el palacio presidencial en Pristina se encuentran enmarcados en molduras doradas -un color bastante presente en el lugar-, las fotografías de los seis presidentes que ha tenido Kosovo desde su declaración unilateral de independencia, de la que este 17 de febrero se cumplen 15 años. El primero es Ibrahim Rugova, el líder intelectual que promovía una secesión por la vía pacifista, y la última es precisamente Osmani. Pero justo antes de ella está Hashim Thaçi, un siniestro guerrillero albanokosovar al que el mundo recordó hace tres años cuando el tribunal de crímenes de guerra de La Haya lo imputó por crímenes de guerra durante el levantamiento albanokosovar de 1998-1999 contra Serbia. "No me gusta demasiado estar ahí. Pero no he tocado nada. Solo puse mi fotografía", aclara, resoplando, la presidenta.

Osmani, que sucedió a Thaçi por un breve periodo tras la renuncia de este, volvió a ser nombrada presidenta en 2021; a sus 40 años, también fue una de las políticas más votadas de la corta historia de Kosovo, lo que marcó un vuelco frente a la vieja generación que hizo la guerra. Osmani, que estudió Derecho en la Universidad de Pittsburg (EEUU), es consciente de ello, así como de que su pequeño país tiene un peso mucho mayor a su tamaño por la pugna que han tenido sobre él Occidente y Rusia, la aliada de oportunidad de la vecina Serbia y que tampoco reconoce a Kosovo como país. Tal vez por ello, nada más empezar esta entrevista, Moscú se cuela varias veces en la conversación, mientras señala con una abierta animadversión a Serbia, país con el cual las negociaciones que empuja la UE parecen incendiarias, imposibles, despiadadas y muy alejadas de una solución final.

Hace 15 años de la declaración de independencia. Serbia, Rusia y cinco países miembros de la Unión Europea (UE) no reconocen a Kosovo.

No metería a Rusia y Serbia en el mismo grupo que los cinco países de la UE. Rusia y Serbia no reconocen a Kosovo porque tienen ideas hegemónicas e imperialistas. Serbia quiere vernos a nosotros, a Bosnia Herzegovina, Montenegro y a otros países, como estados temporales y volver a los años 90 a través de sus reclamaciones territoriales. En cuanto a los cinco países que no han reconocido a Kosovo, creo que vamos por buen camino y se encontrará una solución. La independencia de Kosovo es un hecho irreversible, así que estamos aquí para seguir siendo un país independiente y soberano, sólo es cuestión de tiempo lo rápido que algunos países formalicen su decisión de reconocernos.

¿Está a favor de la unión de Kosovo con Albania?

Nos hemos sacrificado y hemos trabajado por un Kosovo independiente y soberano y mi trabajo seguirá estando dedicado únicamente a un Kosovo independiente y soberano. La declaración de independencia y la constitución de la República de Kosovo son el principio y el fin de todo lo que hago.

La guerra terminó, pero los disparos no. ¿Existe el peligro de una nueva escalada?

Había una sola parte que disparaba en los años 90 y hay una sola parte que dispara ahora y es Serbia. Serbia es la única fuente de inestabilidad en los Balcanes occidentales. Serbia sirve a los intereses de (presidente ruso, Vladímir) Putin y de Rusia para desestabilizar los Balcanes occidentales de forma que luchemos contra los sistemas basados en valores que son la Unión Europea y la OTAN. Porque Rusia sabe, e históricamente ese ha sido su interés, que si se desestabilizan los Balcanes occidentales, no puede haber una Europa unida, libre y en paz.

¿La guerra en Ucrania está poniendo presión a esta región?

Rusia está presionando a través de Serbia. Desde el 24 de febrero, los esfuerzos de Rusia y Serbia para desestabilizar la región han aumentado.

Kosovo tiene una gran base militar de EEUU, ¿es Washington su mejor aliado?

Washington es el aliado más importante y estratégico de la República de Kosovo y consideramos que esta alianza es esencial para preservar la paz y la seguridad que hemos alcanzado, así como para defender nuestra libertad y nuestra independencia. Por supuesto, además de Washington hay muchas naciones europeas y no europeas, democracias de todo el mundo que se unieron para defender las libertades básicas en Kosovo, contra la tiranía y contra el genocidio. Creo que el éxito de Kosovo es el mayor éxito de la política exterior de estas democracias, de las democracias occidentales y así debería ser visto también hoy. Por eso Putin lo odia, odia el éxito de Kosovo. Así que, sí, Washington es nuestro aliado existencial.

¿Se fía de Europa?

Si no confiáramos en Europa, no nos esforzaríamos tanto por unirnos al resto de naciones europeas. A veces pienso que algunos de los métodos que eligen frente a Serbia no son los correctos, porque históricamente han demostrado ser erróneos. Por ejemplo, no estoy de acuerdo con la política activa de apaciguamiento que muchos en la Unión Europea, no todos para ser exactos, pero sí muchos, emplean con Serbia porque los métodos de apaciguamiento hacia los autócratas han demostrado traer más devastación y no más paz o estabilidad.

Hay muchos rumores sobre el dialogo con Serbia.

El proceso nunca se ha detenido. En este momento se está llevando a cabo la llamada "diplomacia itinerante", en la que los negociadores viajan, a veces a Pristina, a veces a Belgrado, y negocian con cada uno por separado.