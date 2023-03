Gales (una de las cuatro naciones que forman Reino Unido) considera al País Vasco una región especial, amiga dentro de Europa. Así ha sido desde hace décadas. Ambas economías están basadas en gran parte en el carbón y la industria, con sólidos lazos sindicales y, sobre todo, cuentan con dos idiomas fuertes, propios, que conviven con el nacional. El primer ministro de Gales, Mark Drakeford, ha visitado este miércoles al lehendakari vasco, Íñigo Urkullu. Con él quiere impulsar proyectos de explotación de la energía marina, porque “el sol puede no brillar o el viento no soplar, pero las mareas siempre suben y bajan”, dice el líder laborista a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, por teléfono desde Vitoria. Se ha encontrado también con ejecutivos de dos empresas españolas claves para Gales: CAF, que empezó en 2017 a fabricar trenes allí para la red británica y emplea a 220 personas en su base de Newport; y la de automoción Gestamp, con 255 empleados en la localidad de Llanelli.

¿De qué ha hablado con el Lehendakari vasco, Íñigo Urkullu?

Hemos revisado el memorando de entendimiento entre Gales y el País Vasco de 2018, y repasado lo conseguido. Y hemos puesto la vista en el siguiente, de 2024, para ver qué nuevos temas podemos tratar.

¿Por ejemplo?

Hay un asunto que siempre ha formado parte de nuestra relación, y es el tema del idioma. Somos países donde se hablan dos idiomas: el vasco junto con el español, el galés junto con el inglés. Hemos hablado de cómo fomentar que se usen en tantos aspectos de la vida diaria como sea posible. Son cosas muy importantes para la identidad del País Vasco y para de Gales.

¿Cooperan en más asuntos?

Sí, hemos hablado de cómo podemos trabajar juntos para maximizar la energía eólica marina flotante y la energía mareomotriz -la energía de las mareas-. Es una ventaja que tenemos ambos países por dar al Océano Atlántico. Esa energía va a ser importante para hacer bien nuestro papel de proteger nuestro planeta del cambio climático y crear seguridad energética para nuestras poblaciones en el futuro.

¿Algún acuerdo concreto, alguna empresa común, o se trata más bien de un acuerdo político?

Es en gran medida un acuerdo práctico. Una delegación de nuestras empresas estuvo aquí en País Vasco hace solo unas semanas. Vamos a participar en una importante conferencia aquí sobre el tema a principios del próximo año. De lo que hemos hablado en esta visita, además de ser un objetivo político común, es de qué forma podemos compartir el desarrollo de esas nuevas tecnologías. La energía marina nos ofrece una energía confiable. El sol no brilla siempre y el viento no siempre sopla. Pero la marea sube y baja dos veces al día, de manera absolutamente predecible.

Ustedes tienen una relación especial con dos empresas españolas, CAF (trenes) y Gestamp (coches)...

Me he reunido con ejecutivos de esas empresas. Gran parte de nuestra economía se basa en las manufacturas. Es importante para nosotros tener un fabricante como CAF en Gales, que construye trenes para Gales y eventualmente para el resto de Reino Unido. Gestamp, de automoción, es una parte importante de nuestra economía. Queremos asegurar el futuro manufacturero de Gales.

CAF es una empresa polémica en España, porque construye un tren ligero en los territorios palestinos ocupados por Israel…

Para mí es importante no actuar como si tuviera responsabilidad en algo que no la tengo como gobierno galés. En nuestro sistema de Gobierno, el responsable de las cuestiones de política exterior son de Londres.

¿Cómo es la Gales tras el Brexit?

Estamos muy decididos a conseguir que el Brexit no haga que Gales dé la espalda al mundo y se repliegue. Entendemos que, tras el Brexit, tenemos que esforzarnos aún más para asegurarnos de que Gales se perciba como una nación europea, que mira hacia el exterior y se relaciona con el mundo.

Se han definido como “nación santuario”...

Los extranjeros son bienvenidos. Damos la bienvenida a las personas de fuera cuyas vidas se han visto trastocadas por acontecimientos en su propio país sobre los que no tenían ningún control, ya sea en Siria o Afganistán, por ejemplo. Tenemos mil nuevas personas viviendo en Gales desde Hong Kong en los últimos 12 meses, y 6.000 más que proceden de Ucrania.

Tienen una visión diferente a la del Gobierno central, con planes para frenar la inmigración…

En Gales creemos que a las personas que tienen una pretensión legítima de convertirse en refugiados o solicitar asilo en el Reino Unido se les deberían ofrecer rutas seguras y legales para hacerlo.

¿Cree que el Brexit es reversible?

No creo que el Brexit sea reversible en un futuro próximo, pero eso no significa que no podamos esforzarnos por mantener relaciones económicas mejores y más estrechas con nuestro mercado más nuevo e importante (el europeo), ni que no debamos aprovechar la exitosa renegociación del Protocolo de Irlanda del Norte para dar un primer paso a la hora de abordar los aspectos del acuerdo de retirada original que podrían mejorarse en beneficio de Gales…

Eso suena a una negociación eterna…

Se pueden mejorar aspectos que no se resolvieron satisfactoriamente. Por ejemplo, que los jóvenes puedan aprovechar el programa Erasmus+ (de intercambio de estudiantes), como hacen muchos países de fuera de la Unión Europea. Lamentamos que no hayamos permanecido en el programa de Interrail (de movimiento de jóvenes). Debemos asegurarnos también de que nuestras universidades puedan unirse al programa Horizonte (de investigación), al que contribuimos con mucho éxito. Deberíamos volver a unirnos al programa Euratom (la comunidad de energía europea). Hay asuntos de relaciones que no sobrevivieron y que pueden recuperarse. Pero eso no significa volver a unirse a la Unión Europea.

¿Podría presentar brevemente a su país, Gales, a los españoles que no lo conocen?

Gales es una pequeña nación de 3 millones de personas en el lado oeste del Reino Unido, orientada hacia la isla de Irlanda. Tenemos nuestro propio idioma, que es el idioma hablado más antiguo de Europa - el galés- y lo hablan cientos de miles de personas todos los días. Políticamente, la población de Gales siempre ha preferido los partidos de izquierda. Yo dirijo un gobierno laborista en el Parlamento galés y hemos estado en el poder durante casi 25 años. Esto significa que aplicamos políticas de naturaleza socialdemócrata diseñadas para mejorar la justicia social para todas las personas en Gales y crear un futuro basado en una mayor igualdad, oportunidades compartidas y la solidaridad de intereses entre las diferentes personas que viven en nuestro pequeño país.