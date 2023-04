Una guerra atómica y la agitación en el Sahel, principales amenazas para España en 2023

“No se debe tomar a la ligera la amenaza nuclear rusa. España, al menos, no debe hacerlo; no dispone de armas nucleares propias y no se enfrenta a un riesgo existencial como consecuencia de la guerra de Ucrania, pero sí en caso de escalada militar del conflicto a territorio de la OTAN”, dice el coronel de Artillería José Pardo de Santayana en el ‘Panorama Estratégico 2023’. Y tiene pocos precedentes una advertencia tan severa sobre un “riesgo existencial” para España en la principal publicación anual del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), dependiente del Ministerio de Defensa.

El mayor think tank militar del país lanzaba su previsión general el pasado 23 de marzo, solo dos días antes de que el Kremlin solidificara un poco más su retórica atómica. El sábado 25, Vladimir Putin en persona anunciaba en la televisión rusa un acuerdo con Bielorrusia para desplegar en su territorio armas nucleares tácticas (de potencia limitada). El 1 de julio, dijo, estará acabado un silo que convertirá a Bielorrusia no solo en santuario convencional, también en tobogán nuclear de Moscú en los alrededores de Kiev. Pardo de Santayana, investigador principal del IEEE y uno de los oficiales de Estado Mayor más experto en Rusia de las Fuerzas Armadas, redunda en su advertencia cuando, en el Panorama Estratégico, prevé: “Escalar el conflicto para expulsar a las tropas rusas de todo el territorio ucraniano sometería a Europa a un alto riesgo nuclear”. Es una de las amenazas y desafíos que enfrenta la seguridad de España, según los especialistas de esa atalaya del Ministerio de Defensa. En el Panorama Estratégico destacan además las advertencias sobre el flanco sur de España y de Europa. O sea, también de la OTAN. Riesgo atómico Parece que en este presente, que antes de 2014 fue un futuro por el que nadie apostaba, se normaliza la previsión de un incidente nuclear. Ese escenario salta de los documentos más técnicos de la OTAN a los estudios más asequibles. El fundador y exdirector del Real Instituto Elcano Emilio Lamo de Espinosa lo resume en el Panorama del IEEE apuntando que en este momento "sin duda lo más preocupante es que se ha roto el tabú que envolvía a la guerra nuclear". El análisis del IEEE se publica casi al tiempo de la incorporación de Finlandia a la OTAN, esta pasada semana, y la consiguiente expectativa que ahora se abre, también anunciada por Putin, de una reacción rusa a la ampliación de la Alianza desplegando armas atómicas en el Báltico. La visión del IEEE tiene correlatos en otros análisis de la órbita OTAN. Sobre la posibilidad o la certeza de que Rusia recurra a armamento nuclear, apunta John Chipman, director del ISS (Instituto de Estudios Estratégicos, con sede en Londres) en el prólogo de su Survey 2022 que “Estados Unidos y muchos estados de la OTAN parecían recordar a Rusia como un gigante inaccesible. Sin embargo, se ha convertido, como habían percibido los del norte y el este, en un estado debilitado pero violentamente neofascista”. Toma cuerpo la peligrosa previsión de una Rusia devenida en “paria nuclear” que apuntó el exministro Claudio Aranzadi en una reciente charla sobre la guerra de Ucrania organizada por el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN). En esa mesa redonda, el general director del IEEE, Francisco Dacoba, señaló un inquietante incentivo para la tentación atómica rusa: en un año de agresión a Ucrania, Moscú ha perdido más hombres que en 20 años de guerra en Afganistán. “Prepárense para una mayor propagación de las armas nucleares. Abróchense el cinturón para una volatilidad global aún mayor en el futuro”, dice el Atlantic Council, entidad de pensamiento y difusión paralela a la OTAN y de anclaje y chasis norteamericano, al presentar su reciente Global Foresight 2023, encuesta entre 160 analistas estratégicos de todo el mundo. Un 68% de los consultados prevé que Irán obtenga el arma nuclear entre este año y 2033, y un 41% apuesta por que, consiguientemente, también lo hará Arabia Saudí. Los otros dos candidatos a armarse con el botón rojo señalados en la encuesta son, por este orden, Corea de Sur (19%) y Japón (14%). Maniobras contra maniobras Puede que por todo esto la Alianza Atlántica no renuncie a recordar su perfil nuclear. El Informe Anual del secretario general, Jens Stoltenberg, -publicado días antes que el Panorama del IEEE- glosa como herramienta de disuasión los ejercicios Steadfast Noon (Fime Mediodía) de la OTAN. Su última edición cruzó en otoño pasado sobre cielo belga aviones de 14 países aptos para lanzar armas nucleares tácticas americanas. De la existencia de estas armas en Europa hay confirmación desde 2013. En diciembre pasado, por su parte anunció la agencia rusa Sputnik que el Kremlin ha convocado para 2023 los ejercicios Zapad (Oeste), adelantados, pues otrora eran cuatrienales y no tocaban hasta 2025. Esas maniobras ensayan un choque con la OTAN… también con bombas nucleares tácticas. Aunque la auténtica némesis eslava de Steadfast Noon son los Grom (trueno), ejercicios anuales del sistema estratégico ruso. En 2022 su juego de guerra consistió en un supuesto ataque nuclear masivo contra Occidente en respuesta a otro previo de la OTAN. Este año se prevé un Grom para octubre. Entre tanto, ‘Mama Rossija’ (Madre Rusia), un videoclip promocional de la firma de mercenarios Wagner con trepidante fondo de la canción pop 'Cheburrashka', repite en teles y redes sociales rusas una detonación nuclear y, sobreimpreso, un cartel de advertencia a Occidente: “No vengas aquí”. Sur caliente El pasado 7 de febrero, el ministro de Exteriores ruso, Sergey Lavrov, pasó cerca de una instalación militar española. Había viajado a Bamako para entrevistarse con autoridades de Mali, el mismo país donde soldados españoles entrenan al ejército local en la misión de formación promovida por la Unión Europea. Lavrov estaba de gira por Mali, Mauritania y Sudán, reforzando los nudos rusos con estados del Sahel. En Sudán tienen denunciados observadores franceses y norteamericanos que la extracción de oro supervisada por mercenarios de Wagner sirve -una vez restada la comisión de los mercenarios- para ayudar a financiar la agresión de Rusia contra Ucrania. Esa guerra “está consumiendo considerables activos militares y grandes cantidades de costosas municiones, cuyas existencias se están vaciando”, dice Pardo de Santayana en el Panorama Estratégico 2023 del IEE. Y añade: “La contribución occidental a (Ucrania) reduce considerablemente la capacidad de los Estados europeos para librar la guerra en otro lugar”. El lugar que alberga la amenaza principal para España es la enorme y descontrolada franja del Sahel. Hacia ahí intenta la diplomacia de Defensa atraer la mirada de los países OTAN desde antes de la cumbre de Madrid, y ahí advierte el Estado Mayor de la Defensa mayores riesgos a corto plazo. “Mali no se puede abandonar”, dijo Margarita Robles en el Congreso en diciembre, y en Mali se presentó la titular de Defensa a visitar tropas el 2 de marzo, un mes después que Lavrov. Puede, no obstante, que la generalizada escasez de munición ayude por la vía de los hechos a enfocar el riesgo saheliano de forma menos militarizada que hasta ahora. El “enfoque securitario que hoy domina la agenda internacional” hace que “desde la perspectiva occidental europea el Magreb y el Sahel son percibidos mayoritariamente como sinónimos de amenaza y riesgo”, explica en el mismo Panorama Estratégico el militar retirado Jesús A. Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria y analista de este diario. Ese enfoque securitario ha llevado a concebir el terrorismo yihadista “como una amenaza que se puede eliminar por la vía militar”, dice. No faltan entre los expertos occidentales los que van considerando que es como tratar de retener el viento entre las manos el intentar vencer solo por las armas a nueve facciones yihadistas que corren sin control por el desierto y causan 5.000 eventos terroristas al año, basando su proselitismo en la desesperada pobreza de los sahelianos. El terrorismo yihadista comparte espacio en la atención estratégica española con otra amenaza que confirman a este diario fuentes militares en activo ligadas a la EUTM y a la misión Garsi-Sahel. La ha verbalizado en marzo, en un análisis del Atlantic Council, su directora asociada, Alisaa Pavia: “La capacidad de Moscú para aprovechar su influencia en África a través del Grupo Wagner para crear problemas a los países del sur de Europa”. Wagner no solo controla oro, petróleo, manganeso, cromo, bauxita y uranio en la zona. También empieza a hacer dinero con el tráfico de seres humanos, según confirman las mismas fuentes, que ya contaron a este diario cómo Wagner ha ido metiendo en la zona mercenarios sirios para sustituir a los rusos que se lleva a Ucrania.