"Ninguno de nosotros quiere volver a la época en la que en Europa se aplicaba la ley del más fuerte. Cuando los países más pequeños tenían que someterse a los más grandes. Cuando la libertad era un privilegio de unos pocos y no un derecho fundamental de todos. Esta Unión Europea -unida en su diversidad- es la mejor garantía de que ese pasado no vuelva. Y por eso el mensaje de este 9 de mayo no es el que hoy suena desde Moscú. El pasado no triunfará sobre el futuro y nuestro futuro es la Unión Europea", ha avisado el canciller alemán, Olaf Scholz, durante un debate en el Parlamento Europeo en el que ha defendido una UE "geopolítica", "ampliada" y "reformada".

Invitado a intervenir en el hemiciclo de Estrasburgo en el Día de Europa, que se celebra este 9 de mayo, el socialdemócrata alemán ha reconocido que el Viejo Continente se enfrenta a momentos "desafiantes" con una "invasión brutal" de Rusia a Ucrania que es también "un ataque a los valores y principios que nos han guiado desde la fundación de la Unión Europea" como son "el respeto de los derechos humanos, del derecho internacional, la libertad y la democracia y el derecho de autodeterminación". Scholz ha defendido ante los eurodiputados la necesidad de cerrar filas con esos principios y seguir apoyando a Ucrania todo el tiempo "que sea necesario", ha insistido recordando que Alemania es el país que más está ayudando económicamente a Kiev. Parafraseando al escritor Oscar Wilde, Scholz ha recordado que el futuro pertenece a quienes ven las oportunidades antes de que sean obvias. "No pertenece a los nostálgicos. Y desde luego no pertenece a los revisionistas que sueñan con la gloria nacional o ansían el poder imperial. Los ucranianos están pagando con sus vidas este delirio de su poderoso Estado vecino. A 2.200 kilómetros al noreste de aquí, en Moscú, Putin hace desfilar hoy a sus soldados, tanques y misiles. No nos dejemos intimidar por semejante demostración de fuerza. Mantengámonos firmes en nuestro apoyo a Ucrania, todo el tiempo que sea necesario", ha reivindicado abogando por sentar las bases de reconstrucción del país porque no se trata solo de una oportunidad para Kiev sino para toda Europa. "Una Ucrania floreciente y democrática es lo mejor que podemos contraponer a esta política vergonzosa que lleva a cabo (Vladimir) Putin en nuestro continente", ha reprobado. Putin, en el Día de la Victoria: "Occidente desatado una auténtica guerra contra Rusia" Estados Unidos y China El político alemán ha avisado que quienes persiguen un "sueño de grandeza" en Europa están en el pasado y que el futuro debe pasar por una Europa más unida, más transparente, donde haya una mayor cooperación, una Unión Europea "geopolítica", "ampliada" y "reformada". Un futuro en el que Estados Unidos es el "aliado más importante". Y para mantenerlo Europa deberá invertir más en "seguridad y defensa", en cadenas de suministro "más seguras". En cuanto a China, un "socio, competidor y rival sistémico", la UE debe reducir su dependencia del gigante asiático aunque sin llegar a un "desacoplamiento total", ha defendido apostando al mismo tiempo por negociar y cerrar acuerdos comerciales con Mercosur, México, India, Indonesia, Australia, Kenia y otros países. "Unos acuerdos justos que fomenten el desarrollo económico de nuestros socios y no lo impidan. Y eso significa que la primera transformación de las materias primas se tiene que hacer in situ y no en China u otro lugar", ha explicado. Decisiones por mayoría cualificada En cuanto a la política de ampliación de la UE, el canciller es partidario de incentivar las incorporaciones de los nuevos socios de los Balcanes occidentales, y ha pedido a los grupos políticos que les apoyen, aunque eso exigirá antes reformas internas como por ejemplo la eliminación del derecho de veto y la introducción de decisiones por mayoría cualificada en política exterior y fiscalidad, dos ámbitos en los que actualmente se exige la unanimidad y que quieren preservar países como Polonia frente a la postura de países como Alemania, Francia o España. "Continuaré intentando convencerles. A los escépticos les digo: la unanimidad no es lo que nos da más legitimidad democrática. Justamente lo contrario, la búsqueda de alianzas es lo que nos distingue, la búsqueda del compromiso", ha recordado. "Necesitamos poder tomar decisiones para poder ser capaces de actuar", ha respondido durante el turno de respuestas subrayando que con futuras ampliaciones y más países en la familia europea todo será más difícil. "Empecemos a hablar de esto para no tener que hacerlo luego de manera precipitada cuando las adhesiones futuras estén en ciernes", ha reivindicado.