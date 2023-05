Ucrania podría disponer pronto aviones de combate F-16. Algunos analistas lo dan por hecho. Rusia amenaza con "riesgos colosales" si Occidente finalmente los entrega. Pero Estados Unidos, el país fabricante, ha dado su aquiescencia y ya se anuncian programas de entrenamiento y coaliciones internacionales para entregarlos. Si finalmente los países de la Alianza entregan estos cazas a Ucrania, sus Fuerzas Armadas habrían dado un salto de gigante hacia la estandarización OTAN. Y tendrían una máquina voladora que no es la más moderna, pero sí una de las más eficaces. Sobre todo, permite portar acoplar todo tipo de misiles de precisión de la Alianza.

"Sin duda, a Ucrania le van a terminar dando los F-16. La única duda es quién", opina Jesús Manuel Pérez Triana, analista de Seguridad y Defensa. "Es posible que los ponga Países Bajos, que acaba de romper misteriosamente un contrato con una empresa privada que compra aviones de guerra de segunda mano para venderlos o para usarlos como 'fuerza opositora' en ejercicios militares. Todo el mundo sospecha que van a venir de ahí".

Reino Unido ha anunciado que está trabajando en una "coalición internacional" para ayudar a Ucrania a adquirir aviones de combate F-16. España, de momento, no se ha pronunciado. El Ejercito del Aire y del Espacio no opera F-16, pero no es condición necesaria tenerlos en el inventario para unirse a la "coalición": unos países pondrán dinero, otros los cazas, otros el entrenamiento... Reino Unido, por ejemplo, tampoco los usa, y ya se ha comprometido a ayudar. Estados Unidos posee cerca de 800 F-16 en su flota, muchos de ellos esperando en grandes hangares del desierto (zona seca donde se degeneran menos).

Una de las claves de este sistema de guerra es la abundancia de técnicos, mecánicos y pilotos con experiencia en F-16 para ayudar y formar a los ucranianos. "Al menos dos pilotos ucranianos han viajado ya a EEUU para estudiar la 'conversión operativa': no se trata de enseñar a manejar un avión a gente que no sabe, sino de adaptar a los pilotos ucranianos, acostumbrados a los Mig-29 o a los Su-27, a hacer la conversión a los F-16". Ucrania, de momento, ha pedido al menos 150 de estos aviones de combate occidentales para reemplazar y modernizar la actual flota de cazas ucranianos, compuesta por unidades de la era postsoviética.

Las características del F-16

Técnicamente, el Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon es un caza polivalente monomotor desarrollado por General Dynamics en los años 1970 para la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Es una de las máquinas de guerra más conocidas del universo bélico actual, por su versatilidad y su probada eficacia en combate, y ha dejado una marca indeleble en la historia de la aviación militar.

Entró en servicio en Estados Unidos en 1978. Desde entonces, el F-16 ha sido utilizado por numerosas naciones, y se ha consolidado como una opción preferida para pilotos y comandantes que buscan una plataforma aérea de alto rendimiento. El F-16 Fighting Falcon es el caza monomotor más vendido entre los países de la OTAN durante la última fase de la guerra fría, apunta Pérez Triana. "Es el que con más frecuencia vas a encontrar Bélgica, Noruega, Rumanía, Dinamarca, Corea, Taiwán, Israel, Pakistán, Egipto..."

Una de las características más notables del F-16 es su agilidad. Por su diseño aerodinámico y su relación empuje-peso, el avión es capaz de realizar maniobras de forma más eficaz que muchos de sus competidores. Así se ha comprobado en numerosos conflictos, como la Operación Tormenta del Desierto en 1991 o las misiones de la OTAN en la Guerra de Kosovo en 1999.

El F-16 cuenta con un motor turbofán (a reacción con un ventilador en la parte delantera) de alto rendimiento que le permite alcanzar velocidades supersónicas y altitudes significativas. Su una velocidad máxima es de aproximadamente Mach 2 (dos veces la velocidad del sonido). A eso hay que añadirle su eficiente sistema de armas, que le permite operar rápido en entornos hostiles.

La electrónica avanzada es otra de las características notables del F-16. Equipado con un conjunto de aviónica de última generación (radar multifunción, sistemas de navegación y comunicación avanzados, entre otros), el F-16 proporciona una conciencia situacional incomparable para el piloto. Esta tecnología permite detectar y rastrear múltiples objetivos simultáneamente, lo que brinda al piloto una ventaja táctica crucial.

En esa electrónica está una de las incógnitas de la previsible entrega. "Habrá que ver la versión que finalmente se le da a Ucrania, porque la clave no es tanto el avión, sino las placas que se le ponen y los misiles que puede transportar", explica Pérez Triana.

A lo largo de los años, el F-16 ha evolucionado y ha sido objeto de mejoras constantes. Las variantes más recientes, como el F-16 Block 50/52 y el F-16V, incorporan tecnologías de última generación, como sistemas de aviónica mejorados, capacidad de interoperabilidad con otros aviones y una mayor capacidad de supervivencia.

Lo importante es que todos los misiles que le entregue la Alianza serán "plug and play", es decir, funcionarán directamente nada más colocarlos, sin necesidad de hacer adaptaciones en los aviones, como ha ocurrido para poder operar los misiles de largo alcance Shadow Storm británicos en los Mig ucranianos. En este sentido, el F-16 tiene nueve puntos de anclaje externos para llevar una amplia variedad de armas y cargas útiles: desde misiles aire-aire hasta bombas guiadas por láser.

Impacto del F-16 en la guerra

En un potencial conflicto aéreo con Rusia, el F-16 podría desempeñar varios roles. Por ejemplo, puede interceptar y neutralizar amenazas aéreas, como aviones enemigos y misiles. Esto es una ventaja importante en la protección de fuerzas amigas y áreas estratégicas.

También servirá como plataforma perfecta de reconocimiento. Algunas de sus variantes, como el f-16 Block 30/32, puede especializarse en este tipo de misiones y obtener información relevante sobre las capacidades enemigas sobre el terreno.

Estándares OTAN

El F-16 ha sido ampliamente adoptado y utilizado por varios estados miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, lo que lo convierte en un avión de combate altamente conectado con los estándares de la alianza. La OTAN ha promovido la interoperabilidad y la estandarización entre sus miembros para facilitar la cooperación y la capacidad de respuesta conjunta en situaciones de defensa colectiva. El avión puede operar en red y compartir información con otras plataformas y sistemas aliados, lo que mejora la conciencia situacional y la coordinación en tiempo real durante las misiones conjuntas.

El F-16 sigue, por ejemplo, los protocolos de enlace de datos tácticos (Tactical Data Link, TDL), que permiten el intercambio seguro y rápido de información entre aviones y sistemas de tierra. Estos protocolos de enlace de datos permiten la transmisión de datos tácticos, como la ubicación de objetivos, la situación amigable y la información de inteligencia, mejorando la toma de decisiones y la eficacia operativa en situaciones de combate.

El F-16 en Irak o Kosovo

A lo largo de sus décadas en servicio en diferentes ejércitos del mundo, el F-16 ha sido decisivo en numerosos conflictos armados. En la Operación Tormenta del Desierto, durante la Guerra del Golfo Pérsico, Estados Unidos contó con ellos para misiones de ataque terrestre y defensa aérea dando apoyo aéreo a las tropas y con misiones de destrucción de objetivos tácticos enemigos.

Años después, en el conflicto de Kosovo en 1999, la Operación Allied Force contó con aeronaves F-16 de la OTAN para debilitar capacidades militares y logísticas serbias y de protección de población civil. Y más recientemente, F-16 aliadas han llevado operaciones de ataque sobre posiciones de ISIS en Siria e Irak.

La Fuerza Aérea de los Estados Unidos es el principal operador del F-16 y ha utilizado esta aeronave en diversas variantes desde la década de 1970. Israel es conocida por su uso de esta aeronave en diferentes escenarios y adaptados para sus necesidades específicas.

Bélgica, Países Bajos, Noruega y Dinamarca son los principales operadores europeos de estos aviones de combate y los más firmes candidatos para ceder sus unidades al ejército ucraniano.

La formación de pilotos, un aspecto clave

La formación para convertirse en piloto de F-16 es un proceso riguroso y exigente que combina entrenamiento teórico, simulador y vuelo real. Los estándares norteamericanos para poder pilotar una de estas máquinas cuenta con cuatro fases; educación previa, formación inicial, simulador, vuelo real y entretenimiento táctico. Cada una de estas etapas puede durar de 6 a 12 meses, un periodo que en el caso de los tripulantes ucranianos se acortará visiblemente.

Estados Unidos exige unos estrictos requisitos de seguridad y controles en la exportación de sus aeronaves de combate, incluyendo el F-16, debido a consideraciones de inteligencia y tecnología militar avanzada. Estos requisitos están diseñados para proteger la información clasificada y las capacidades tecnológicas de las aeronaves y evitar que caigan en manos equivocadas.

En el caso de los F-16, Estados Unidos realiza un pormenorizado proceso de evaluación y revisión para garantizar que el receptor de los aviones y sus pilotos sean aliados confiables y cumplan con los compromisos de seguridad. Estos requisitos y consideraciones están diseñados para proteger los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos y garantizar que la tecnología y las capacidades militares avanzadas del F-16 no caigan en manos no autorizadas o puedan ser explotadas en detrimento de la seguridad internacional.

El pasado día 19, Estados Unidos anunció su autorización a la formación de pilotos ucranianos de estas aeronaves y la potencial llegada de estos aparatos desde países aliados como Holanda o Dinamarca. La formación de pilotos se ha convertido en un aspecto crítico para garantizar la seguridad y el uso efectivo de estas poderosas aeronaves.

Uno de los principales aspectos considerados en los requisitos de seguridad es la experiencia previa de los pilotos receptores en aviones similares. La familiaridad con sistemas de armas avanzados y aviones de combate equiparables es un factor determinante para demostrar la capacidad de los pilotos para operar estos aviones sofisticados.

Estados Unidos establece acuerdos para proporcionar programas de entrenamiento específicos, ya sea en el país receptor o en colaboración con el país exportador. Estos programas se enfocan en desarrollar habilidades y conocimientos técnicos necesarios para operar la aeronave de manera segura y eficiente.

Compatibilidad con el Storm Shadow

Reino Unido ha entregado a Ucrania un lote de misiles de largo alcance Storm Shadow. Puede alcanzar objetivos a 300 kilómetros y que se dispara desde aeronaves. Si embargo, el F-16 Fighting Falcon no tiene la capacidad de disparar el Storm Shadow, utilizado principalmente por aeronaves de combate estratégicas como el Panavia Tornado y el Dassault Rafale. Estos aviones están equipados con sistemas de armas y puntos de anclaje específicos para transportar y lanzar el misil Storm Shadow.

Sin embargo, el F-16 tiene la capacidad de utilizar una amplia gama de armamento aire-aire y aire-tierra, como misiles aire-aire AIM-9 Sidewinder y AIM-120 AMRAAM, bombas guiadas y no guiadas, y misiles crucero AGM-65 Maverick, entre otros.