Igor 'el pistolero' (Strelkov en ruso) Girkin fue detenido este viernes en Rusia. Hombre clave en las regiones del Donbás controladas por Rusia desde hace casi una década, había sido en los últimos años un ferviente detractor del presidente ruso Vladímir Putin, al que ha criticado en varias ocasiones por la gestión de la ofensiva en Ucrania. Incluso llegó a decir que habría que "ahorcar" al líder ruso por sus errores en la planificación del frente ucraniano. Su mujer, Miroslava Reginskaya, y su abogado, Alexander Molójov, han apuntado a los medios rusos que fue detenido al mediodía, después de que agentes de seguridad registraran su domicilio.

Reginskaya, la esposa de Girkin, publicó en su canal de Telegram que, aunque no se encontraba en su casa en ese momento, sabe por su conserje que a las 11.30 del viernes llegaron a su bloque de apartamentos representantes del Comité de Investigación (Fiscalía rusa). "Tomaron a mi esposo por las axilas y se lo llevaron con rumbo desconocido" apuntó. Actualmente sigue sin conocer el paradero de su marido. Molójov, el abogado, ha confirmado que se encuentra detenido en virtud del artículo 280 del Código Penal ruso, que hace referencia a "convocatorias públicas de actividades extremistas en medios de comunicación o internet".

Derribo del MH17

Aunque la Fiscalía holandesa le consideró uno de los culpables del derribo con un misil BUK de un avión de pasajeros de Malaysia Airlines en 2014, Girkin manifestó a EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, que no fueron los rebeldes quiénes derribaron el aparato, dando a entender una posible implicación del ejército regular ruso en el derribo. "Le diré lo mismo que a todos; no haré ningún comentario y los rebeldes no derribaron el avión", dijo entonces a este diario antes de colgar súbitamente la llamada.

Según la investigación holandesa, una batería antiaérea de la 53º Brigada Antiaérea del Ejército ruso fue trasladada por entonces a escondidas a territorio ucraniano y devuelta a Kursk, cerca de la frontera con Ucrania, cuando se confirmó que se había derribado un avión civil. La justicia holandesa le condenó en rebeldía a cadena perpetua, sabiendo que es una pena de dfícil cumplimiento, ya que en Rusia es ilegal extraditar a ciudadanos rusos.

No hubo supervivientes del avión, 298 personas fallecieron en dicho ataque, la mayor parte de nacionalidad neerlandesa. Desde 2014 Amsterdam ha estado investigando el incidente, junto con un equipo de investigadores internacionales. Rusia no ha formado parte del equipo de investigación y ha hecho públicas diferentes hipótesis del incidente que no coinciden entre sí, mientras culpaba a los Países Bajos de "formular acusaciones totalmente infundadas".

Además de Girkin, otros ciudadanos rusos fueron también condenados por el derribo, como Serguéi Dubinkin, quién estuvo al mando de los servicios secretos de la autoproclamada República Popular de Donetsk, y Leónid Járchenko. Este ciudadano ucraniano, de ideología prorrusa, también está vinculado al traslado del arma hasta el lugar del disparo. Tanto Dubinkin como Járchenko también recibieron, como Girkin, la pena de cadena perptua.

Hombre clave en Donbas

Más allá del derribo del MH17, Girkin ha sido uno de los nombres más importantes en Crimea y el este de Ucrania para Moscú. En 2014 habría formado parte del contingente soldados rusos que tomaron la península, incluso admitió públicamente haber obligado a políticos locales a votar en favor de la anexión a Rusia en el referéndum de 2014, algo que justificó por la falta de apoyo a unirse a la Federación Rusa. Dicha votación a ojos de la comunidad internacional no fue ni legal ni legítima.

Su papel en la consolidación de los intereses rusos en el este de Ucrania también fue muy importante. El propio Girkin llegó a decir que participó en las escaramuzas que pusieron en marcha la guerra del Donbas en 2014, un conflicto que durante ocho años enfrentó al ejército regular de Kiev contra las autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk.

En la de Donetsk participó activamente en la creación de las milicias locales, llegando a ser tan importante que en el mismo territorio llegó a ocupar el puesto de "ministro de Defensa". Previamente, antes del Donbas, había participado en otros conflictos como el de Bosnia, Moldavia y Chechenia. En 2022 se mostró abierto a formar parte del conflicto actual entre Rusia y Ucrania, y llegó a integrarse en un batallón de voluntarios. Kiev respondió a su presencia en territorio ucraniano poniendo un precio a su cabeza de 100.000 dólares.