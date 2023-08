La crisis política colombiana es también un culebrón que enfrenta a un padre con su hijo. Nicolás Petro ha recuperado la libertad y enfrentará en su casa el juicio que se le sigue por lavado de activos y enriquecimiento ilícito derivados de dinero que debía destinarse a la campaña electoral paterna. Ha recibido ese beneficio a cambio de contar todo lo que sabe. La situación remece como nunca al primer Gobierno de izquierdas, y ha obligado al presidente Gustavo Petro a ratificar su decisión de no dimitir, como ha reclamado la oposición conservadora. La relación filial, en tanto, parece rota. "Lo sucedido con mi hijo es para mí terrible y muy lamentable. Ojalá algún día pueda hablar con él y perdonarnos. Como lo dije antes, no presionaré como presidente a la justicia en su caso, los funcionarios judiciales que intervengan en su proceso serán por mi respetados", dijo el mandatario. "No me voy a inmolar por mi papá", aseguró a su vez el vástago en una entrevista a la revista Semana.

El jefe de Estado insistió en que la campaña presidencial no recibió dineros ilícitos: "de lo sucedido me enteré por una reunión que tuve con la ex esposa de Nicolás en mi oficina hace apenas unos meses cuando pedí que investigarán a mi hijo".

La suerte de Nicolás Petro es un asunto político de primer orden que tendrá su repercusión en el Congreso. La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, juez natural de un jefe de Estado, se prepara para tomar el escándalo en sus manos. Pero, a la vez, el tema del que todos hablan en Colombia tiene una profunda arista personal para el presidente."Espero que nazca de su nueva pareja un nieto que pueda conocer a su papá en libertad, yo conocí a Nicolás en las rejas de mi prisión. Aun en lo más terrible se aprende, que todos mis hijos e hijas incluido Nicolás y yo mismo, podamos con esta dura experiencia ser mejores seres humanos".

La primera entrevista

En su larga entrevista a Semana, un medio fuertemente opositor, Nicolás Petro, aseguró que su padre "lo dejó solo" y que el vínculo entre ambos no pasa por un buen momento. "Me duele porque, independientemente de todos los errores que cometí, porque yo reconozco que cometí errores, un padre siempre debe estar ahí".

A pesar del distanciamiento, remarcó que el presidente no sabía nada del dinero que aportaron a la campaña personajes de muy dudosa reputación. Esas sumas fueron administradas en parte para beneficio personal por él y su exesposa Day Vásquez, quien también ha sido imputada. "Es importante hacer esa aclaración".

No obstante, el hijo del presidente dejó entrever que hubo otro flujo de dinero ilegal del que no puede dar precisiones en público "pues estoy en un proceso de negociación con la Fiscalía". Caído en desgracia y repudiado por otros dirigentes del Pacto Histórico, la coalición oficial, Nicolás Petro aseguró a Semana que "hay mucha doble moral, muchísima de lado y lado, de todos los sectores políticos".

Ajuste de cuentas

El hijo también ajustó cuentas en público sobre cuestiones que nada tienen que ver con las circunstancias que han provocado una crisis institucional de proporciones. Meses atrás, el mandatario aseguró no haber criado a su primera descendencia. Nicolás Petro decidió responderle. "Si él no me crio no fue por culpa mía. Fue porque él abandonó a mi mamá siendo yo un bebé recién nacido. Esa es la realidad. O sea, no es culpa mía que él no me haya criado. Siendo yo muy pequeño, él se fue a vivir a Europa, entonces, obviamente fue una relación bastante distante y fría por parte de él. Vicky, yo siempre he querido a mi papá y siempre lo he admirado muchísimo. Él, para mí, era mi superhéroe, realmente. Pero siempre fue una relación muy distante y fría por él".

El hijo del mandatario obtuvo los beneficios judiciales a partir de su reconocimiento de las responsabilidades en los delitos que le ha adjudicado la fiscalía. La justicia le prohíbe abandonar el país y participar de actos políticos. No debería moverse de la ciudad de Barranquilla ni contactarse con otras personas involucradas en la causa que se investiga. Tendrá que comparecer a todo llamado que se haga por cuenta del proceso.