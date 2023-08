La junta golpista que tomó el miércoles el poder en Gabón ha nombrado al general Brice Oligui Nguema como líder transitorio del país. Nguema era hasta ahora comandante de la Guardia Republicana, la más poderosa de las unidades del Ejército, y mantuvo durante años una estrecha relación con la familia del depuesto presidente Ali Bongo, cuya familia ha gobernado el país africano desde 1967. El golpe de Estado se produjo solo cuatro días después de que Bongo revalidara su tercer mandato en unas elecciones tildadas por la oposición de fraudulentas y ha sido condenado por Naciones Unidas, la Unión Africana y Francia, que durante décadas se apoyó en la familia Bongo para mantener la influencia en su antigua colonia. En las calles, sin embargo, la asonada fue recibida con el jubilo por una parte significativa de la población.

En términos de renta per cápita Gabón es uno de los países más ricos de África, con una importante industria petrolera que genera el 60% del su PIB, pero un tercio de la población vive bajo el umbral de la pobreza y el desempleo afecta a cerca del 40% de la población activa, según el Banco Mundial. El depuesto presidente Ali Bongo llevaba en el poder desde 2009 tras suceder a su padre en el cargo, un Omar Bongo que gobernó durante 41 años pese a ser acusado a menudo de haber establecido un régimen cleptocrático que impidió que la riqueza generada por el petróleo se distribuyera entre la población. Eso explicaría las celebraciones con las que fue recibida la asonada en la capital.

Arresto domiciliario

El golpe fue anunciado a primera hora del miércoles en la televisión nacional por un grupo de militares, entre los que no estaba Nguema, el nuevo hombre fuerte del país, quien fue después llevado en volandas por las calles de Libreville y jaleado por los viandantes. Los militares sublevados anunciaron la disolución de los las instituciones, la anulación del reciente resultado electoral y el cierre de las fronteras hasta nueva orden. Poco después, según algunas informaciones, pusieron en arresto domiciliario al presidente Bongo y detuvieron a su hijo Noureddin Bongo Valentin, acusado por los golpistas de “alta traición” junto a otras seis personas de su círculo.

Un vídeo de la agencia France Presse mostró este jueves a Bongo en lo que parece ser una biblioteca diciendo que se encuentra en su “residencia” y no sabe bien lo que está pasando. “Mi hijo está en algún sitio, mi mujer en otro”, afirma el presidente depuesto. El nuevo hombre fuerte del país afirmó, sin embargo, que Bongo sigue “disfrutando de todos sus derechos” como cualquier “ciudadano gabonés”. Nguema hizo esas declaraciones en una entrevista al diario ‘Le Monde’, en la que dijo también que los gaboneses estaban hartos del liderazgo de Bongo, quien no debería haberse presentado a las elecciones, según sus palabras. "No tenía derecho a un tercer mandato, se infringió la Constitución y el método de elección en sí no fue bueno. Entonces, el Ejército decidió pasar página y asumir sus responsabilidades”, le dijo al diario francés.

Ayudante de campo de Omar Bongo

Nacido en la provincia de Alto Ogooué (este) hace 46 años e hijo de un militar, el general Oligui Nguema, se formó en la Real Academia Militar de Marruecos, como parte de la élite militar gabonesa. Después de medrar rápidamente en su carrera y trabajar como ayudante de campo de Omar Bongo, padre del presidente depuesto, con cuya familia tiene parentesco, fue agregado militar en las embajadas de Gabón en Marruecos y Senegal, según la agencia EFE.

En octubre de 2018, regresó a su país para dirigir los servicios de inteligencia de la Guardia Republicana, una poderosa unidad encargada de la defensa del jefe de Estado gabonés. Nguema, que tomó las riendas de ese cuerpo en abril de 2020 y ha impulsado reformas para fortalecer la seguridad interna del país, no se ha visto exento de polémica por su enriquecimiento personal.

En 2020, la red global de periodistas Proyecto para la Investigación de la Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP, en inglés) reveló que el militar posee varias propiedades a las afueras de Washington por un valor superior a un millón de dólares y que ayudó a expandir los negocios de la familia Bongo en el extranjero, algo que el general ha descrito como asuntos "privados".