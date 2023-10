España compromete el envío a Ucrania de seis sistemas de misiles antiaéreos Hawk, según fuentes de Moncloa. Se suman a al menos otros cuatro de nuestro país ya presentes en suelo ucraniano. Es uno de los compromisos concretos que ha hecho el presidente español, Pedro Sánchez, al ucraniano Volodímir Zelenski, en su encuentro bilateral en los aledaños de la cumbre de la Comunidad Política Europea en Granada.

El sistema de misiles Hawk, de fabricación estadounidense, forma parte de la artillería del Ejército de tierra español y tiene un alcance de 40 kilómetros. Se ocupa de la detección, identificación, seguimiento y destrucción de objetivos aéreos a media y baja altura.

El HAWK (iniciales de Homing All the Way Killer, “Interceptor controlado durante todo el vuelo”) es un sistema de misiles que fabrica la estadounidense Raytheon. Los misiles tienen cinco metros de longitud y unos 40 centímetros de diámetro. Su alcance es de hasta 45 kilómetros a dos veces y media la velocidad del sonido. Pesan 640 kg y pueden alcanzar hasta 20 kilómetros de altitud. La lanzadora móvil puede llevar hasta tres misiles, que se activan tras fijar el objetivo, y orientarse en dirección del blanco.

El sistema incluye una estación de radar que localiza los objetivos. Los propios misiles son en sí mismos un detector pasivo de una señal de radar.

Masacre en una tienda en Ucrania

Volodímir Zelenski ha denunciado la muerte de al menos 48 civiles en un ataque con misil ruso en la ciudad ucraniana de Kupiansk, en la región ucraniana de Járkov. "Un crimen brutal", ha lamentado el presidente desde los aledaños de la cumbre de la Comunidad Política Europea en Granada, donde ha llegado esta mañana desde Kiev. Entre los muertos habría un niño de seis años.

En Zelenski ha calificado en su cuenta de Telegram el ataque como "acto de terrorismo completamente deliberado" y ha tildado de "criminales" a todos aquellos que ayudan a Rusia a eludir las sanciones. "Todos los que hasta ahora apoyan a Rusia, apoyan el mal. Rusia necesita este y otros ataques terroristas similares para hacer de su agresión genocida la nueva norma para todo el mundo", ha denunciado.

El ataque se ha producido alrededor de las 13.15, hora local, sobre una cafetería y una tienda de comestibles situada en la pequeña localidad de Groza, que pertenece al distrito de Kupiansk, informa Europa Press. "El enemigo cometió otro crimen de guerra en la región de Járkov", ha lamentado el gobernador de Járkov, Oleg Sinegubov.

Al menos otros Hawk cuatro en Ucrania

Los primeros cuatro salieron el 5 de noviembre del año pasado desde las bases militar de El Copero (Sevilla) y llegaron por vía terrestre hasta el centro logístico de armamento de Polonia. “Esto es exactamente lo que necesitábamos de España porque nos ayudará a proteger las infraestructuras civiles”, dijo entonces el ministro de Exteriores ucraniano, Dimitro Kuleva.

“Los Hawk efectivamente son sistemas viejos. Pero eso no es relevante porque no se van a enfrentar a aviones furtivos ni a misiles hipersónicos ni a nada parecido”, explicó entonces a este diario Christian Villanueva, director de la Revista Ejércitos. “Tienen que hacer frente a misiles de crucero y drones de largo alcance que se caracterizan por su reducida velocidad, por volar a baja altura y por ser bastante indiscretos, así que los HAWK son perfectamente válidos”.

Sus primeras versiones son de mediados del siglo veinte, aunque se mejoraron durante la segunda mitad del siglo. Estados Unidos dejó de usarlos hace unos años, y los ha sustituido por los PATRIOT, también de Raytheon.

Los HAWK se popularizaron por las Fuerzas Armadas israelíes en sus conflictos de los sesenta y setenta con los países árabes. Estos misiles derribaron decenas de aviones iraquíes en la guerra Irán-Irak. Han sido usados también en otros conflictos en África, como las guerras entre Chad y Libia.