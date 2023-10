07:50

Los disparos de mortero desde Líbano contra Israel son reivindicados por Hezbolá

El partido-milicia libanés Hezbolá se ha atribuido los disparos de mortero que se han efectuado desde Líbano contra Israel y a los que se ha respondido con fuego de artillería.

Según un comunicado, la formación ha que atacó tres sitios militares israelíes en la disputada región del Monte Dov, en los que las Fuerzas de Defensa de Israel no han notificado ningún herido, ha informado el periódico 'The Times of Israel'.

Las FDI han afirmado que han llevado a cabo un ataque con aviones no tripulados contra la "infraestructura de Hezbolá" en la zona y, según una fuente militar, el lugar era una tienda de campaña que la formación instaló en territorio israelí hace meses.