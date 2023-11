La propuesta del Partido Popular Europeo (PPE) de plantear en el próximo pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) un debate sobre la ley de amnistía pactada entre PSOE y los partidos independentistas catalanes ha logrado este jueves el apoyo en la conferencia de presidentes de la Cámara, en el que participan los presidentes de los grupos y prepara la agenda de las sesiones. La discusión tendrá lugar el próximo miércoles a las 14.00 horas bajo el título “Amenaza al Estado de derecho como consecuencia del acuerdo de Gobierno en España”, según ha confirmado el PPE.

“Una mayoría de líderes de grupo en el Parlamento Europeo han decidido mantener un debate plenario la próxima semana en Estrasburgo”, ha anunciado el portavoz del líder del grupo, el alemán Manfred Weber, en la red social X con el hastag ‘España no se rinde’ e ‘investidura’. La decisión ha sido recibida con enorme satisfacción por parte de la jefa de filas de la delegación española, Dolors Montserrat, que junto a Weber anunció el pasado lunes su intención de solicitar un debate. “Se están vulnerando los principios que defiende la UE”, ha justificado la eurodiputada de los populares que insisten en que “Europa no puede mirar hacia otro lado” y que “el PP hará todo lo que pueda y más que lo que pueda para parar esta hoja de ruta de demolición del Estado de derecho por parte de Sánchez”.

Durante el debate el miércoles, según han confirmado fuentes del Parlamento Europeo, también participarán representantes de la Comisión Europea y del Consejo. Dado que este segundo semestre del año la presidencia rotatoria de la UE está ocupada por España le tocará a un representante del Gobierno español presentar la posición del Ejecutivo de Pedro Sánchez ante el plenario.

La petición de debate no ha partido solo del PPE, el grupo liberal Renew, en el que se sienta Ciudadanos también se sumó este pasado miércoles a la petición de debate. “La ley de amnistía que negocia el partido socialista español pone en peligro la separación de poderes y va contra los valores fundamentales de nuestra unión”, alegó el secretario general de la formación naranja, Adrián Vázquez, que este jueves ha mostrado también su satisfacción. “Los valores de la Unión son un límite democrático que no se debe rebasar, incluso para aquellos que no tienen ningún límite para intentar seguir aferrados al poder”, ha añadido.