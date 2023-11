Familias palestinas e israelís a ambos lados de la Línea Verde disfrutan del ansiado reencuentro con sus seres queridos, con sus mujeres y niños tras una tercera jornada exitosa de intercambio de secuestrados. Este lunes, la Franja de Gaza amanecía con el temor de que este fuera su último día de luz y paz sin bombas cayendo del cielo. Pero, finalmente, la presión de Hamás para alargar el alto el fuego algunos días más ha dado resultado. Así lo ha anunciado el principal mediador del conflicto, Qatar. Tanto Israel como la milicia palestina han acordado extender la tregua humanitaria dos días más en el enclave mediterráneo y continuar con los intercambios de rehenes israelís por presos palestinos. Pese al éxito de la extensión, han seguido las acusaciones cruzadas entre ambos actores desde primera hora de la mañana del lunes.

El día ha empezado con algunos desacuerdos por parte del Estado hebreo con la lista que ha recibido de rehenes que serán liberados más tarde hoy, según han informado medios de comunicación israelís y la agencia de noticias Reuters. También la milicia palestina ha afirmado de manera similar que una lista de prisioneros de seguridad palestinos que Israel pretende liberar hoy es problemática. Los mediadores catarís han vuelto a trabajar a contrarreloj para evitar retrasos en el intercambio de hoy. La oficina del primer ministro de Israel ya ha informado a las familias cuyos seres queridos serán liberados este lunes.

Como otro de los motivos para alargar el alto el fuego, el primer ministro catarí, el jeque Mohammed Bin Abdulrahman al Zani, ha dicho al diario 'Financial Times' que Hamás necesita localizar a decenas de rehenes, entre ellos mujeres y niños, retenidos por civiles y facciones en la Franja de Gaza mientras no están bajo ataques constantes. Según el mandatario, habría más de 40 mujeres y niños secuestrados en Gaza que no están en manos de la milicia palestina que gobierna el enclave 'de facto'.

Al Zani ha denunciado que el objetivo declarado por Israel de erradicar a Hamás de Gaza no es realista. "Al final, la destrucción de Hamás mediante la continuación de esta guerra nunca sucederá; sólo alimentará la narrativa del extremismo y la radicalización", ha afirmado. "Necesitamos una solución política que garantice la seguridad del pueblo palestino y del pueblo israelí", ha insitido el primer ministro catarí.

Hamás y EEUU, a favor de la extensión

En los tres primeros días de tregua, Hamás ha liberado a 39 cautivos. Según el acuerdo, 50 rehenes serán devueltos a Israel a cambio de 150 prisioneros de seguridad palestinos, la mayoría mujeres y niños. Desde que se puso en marcha, se estableció que el acuerdo podría ampliarse un día por cada 10 rehenes adicionales liberados. Antes de que empezara el último día de la tregua, Hamás había expresado repetidas veces su deseo de prorrogar la tregua y las partes han estado negociando esta extensión. En un comunicado publicado el domingo, la milicia palestina expresó su deseo de extender la tregua con Israel en caso de que se hagan esfuerzos serios para aumentar el número de detenidos palestinos liberados de Israel.

También el presidente estadounidense, Joe Biden, ha defendido que su país pretende extender el alto el fuego más allá del lunes para facilitar la liberación de más rehenes en poder de Hamás. Se espera que el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, vuelva a visitar Israel esta semana. "Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para traer de vuelta a nuestros rehenes y, al final, los traeremos a todos de regreso", dijo el domingo el primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, desde Gaza.