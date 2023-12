Argentina decidió rechazar la invitación a formar parte del Brics, el bloque que lideran China, India, Brasil, Sudáfrica y Rusia y que representa el 24% del PIB mundial. El presidente de ultraderecha, Javier Milei, informó personalmente de este apartamiento a los integrantes de esos países. "La impronta en materia de política exterior del Gobierno que presido desde hace pocos días difiere en muchos aspectos de la del Gobierno precedente", fundamentó. La carta fue especialmente dirigida al presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, en calidad de autoridad temporal de ese espacio económico. Según Milei, su Gobierno "no considera oportuna la incorporación de la Argentina al Brics como miembro pleno a partir del 1 de enero de 2024".

La incorporación de la Argentina como miembro pleno de ese bloque había sido aprobada en agosto pasado en la Cumbre de Johanesburgo. El brasileño Luiz Inacio Lula da Silva había sido el principal promotor de esa membresía. El peronismo la consideraba esencial para ampliar los mercados de este país. Pero ese partido perdió las elecciones y Lula queda completamente desacomodado a partir del viraje ideológico de su principal socio regional.

Durante su campaña electoral, Milei anticipó que, de llegar a la presidencia cambiaría de manera radical el eje de la política exterior por razones del orden ideológico. Para el anarco capitalista, el Brics está integrado por países "comunistas". El Gobierno privilegiará sus vínculos con Estados Unidos, la UE e Israel.

Respuesta rusa

"Sólo puedo lamentar la oportunidad perdida por Buenos Aires", dijo Leonid Slutski, jefe del comité de Relaciones Internacionales de la Duma o cámara de diputados, a la agencia oficial RIA Nóvosti. Slutski recordó que ya son más de 20 los países que quieren acceder al bloque y recordó que "en términos de paridad de poder adquisitivo" supera claramente al G7. "Cada Estado tiene derecho a elegir su propia senda de desarrollo. Nadie obliga nadie a entrar por la fuerza en Brics".

La carta del ultraderechista no provocó sorpresa política, aunque sí desconcierto por contradicciones en el mensaje que porta. A pesar de comunicarle a los presidentes de los países del Brics la intención de no adherirse al bloque, Milei les expresó "el compromiso de mi Gobierno con la intensificación de los lazos bilaterales con su país, en particular el aumento de los flujos de comercio e inversión".

Mieli, quien invitó especialmente a su toma de posesión al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, le hizo saber a Putin el deseo de viajar a Moscú. "A la espera de reunirme con usted, hago propicia la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi más distinguida consideración".