Elhanan Danino es un hombre israelí de 49 años, judío ultraortodoxo, que trabaja emitiendo certificados kosher a los alimentos obtenidos o preparados según los preceptos del Talmud y la Torá.

Ayer fue un día duro para él. En el grupo familiar de WhatsApp apareció de pronto un mensaje: “Ori ha abandonado el grupo”. Ori es su hijo, tiene 25 años, y está secuestrado por Hamás. Elhanan Danino dice que le dio un vuelco al corazón. Luego le explicaron que, cuando una cuenta está inactiva más de 120 días, la compañía la elimina. Es el tiempo que Ori lleva secuestrado en Gaza. La milicia palestina, considerada terrorista por la UE y España, atacó por sorpresa el festival de música donde el joven se encontraba bailando con sus amigos. Estaban a pocos kilómetros del muro que les separa de Gaza. Murieron más de 360 personas, jóvenes en su mayoría.

Aquello fue el 7 de octubre. Seis días después, oficiales israelíes fueron a casa de los Danino en Givat Zeev, un asentamiento israelí (considerado ilegal por la comunidad internacional) a las afueras de Jerusalén. Les comunicaron que Ori estaba vivo, pero en manos de Hamás. Desde entonces no ha vuelto a tener noticia alguna de las autoridades.

Elhanan Danino fue recibido este martes por el rey de España, Felipe VI, junto a otros siete familiares de secuestrados y una de las liberadas por Hamás. Están en Madrid en una visita organizada por el Gobierno israelí como parte de su campaña para promover adhesiones a la causa de la liberación de los rehenes y a la guerra contra Hamás en Gaza. Se trata de la mayor ofensiva de la historia contra la Franja, en represalia por los ataques que se cobraron la vida de alrededor de 1.150 israelíes, en su mayoría civiles, según el Gobierno; y que ha causado la muerte de al menos 27.000 personas, en su mayoría niños, según el Ministerio de Sanidad gazatí.

“Mi otro hijo, Aharon, de 15 años, que ha venido conmigo, estaba sonriendo. El rey le dijo que mantuviera esa sonrisa, y que tenía que seguir fuerte, porque lo era”, relata Danino a este diario en un encuentro organizado por la Embajada de Israel en Madrid, horas después de la visita al rey. La mención del monarca a la fuerza del adolescente no es casual. Se refería a una carta que había escrito para su hermano, ausente, por su cumpleaños. “No sé en qué condiciones estás o si sabes que es tu cumpleaños. No sé si respiras o si estás herido. No sabes la pena que tengo, mental y físicamente. No puedo funcionar… Tú siempre me has llamado enano, y yo te decía que era mayor y fuerte. Pero ahora me doy cuenta de que mi cuerpo, mi mente y mis emociones aún pertenecen al niño pequeño que no podía dormir de noche…Tú eras mi escudo”.

“Yo bendije a su Majestad y le pedí que use su influencia en el mundo para lograr la liberación de mi hijo”, añade Danino.

También se reunieron con Pedro Sánchez en La Moncloa. En un gran círculo, con fotos de sus familiares secuestrados, hablaron durante una hora con el presidente del Gobierno. “Fue muy cercano y creo que empatizó con nosotros. Le dije: De padre a padre, imagina que no sabes lo que ha pasado con tu hijo desde hace 123 días. Le pedí que si habla con Qatar o con algún país, que hable desde el corazón de padre”.

Es consciente de las críticas públicas de Pedro Sánchez a la “insoportable muerte de civiles en Gaza” porque lo vio en la televisión israelí. Dice que le comprende, porque como gobernante debe preocuparse tanto de los palestinos como de los israelíes.

136 secuestrados aún en Gaza

El joven secuestrado, Ori, es el primogénito de cinco hermanos. Se encontraba en el festival musical Tribe of Nova en la localidad de Reim, junto a miles de jóvenes israelíes y algunos extranjeros. Su padre comparte las últimas fotos que tiene de él; en la fiesta, con gafas de sol, bailando de noche.

Cuando llegaron los hombres armados de Hamás, Ori llenó su coche de gente y consiguió escapar de la matanza, en la que murieron tiroteados varios cientos de personas. Pero decidió volver a rescatar a gente que acababa de conocer en el festival, según el relato de un amigo. Fue entonces cuando habría sido capturado, junto a las tres personas que había ido a salvar. La última llamada a una amiga se produjo a las 8:34 de esa mañana aciaga, unas dos horas después de que comenzara el peor ataque sufrido por Israel en su historia reciente.

Se desconoce si Ori está con vida. Un informe interno israelí estima que un quinto de los 136 han muerto ya, según el diario The New York Times. Se sabe que varios de los secuestrados están en viviendas de Gaza, sometidas a intensos bombardeos por parte de la aviación israelí.

“Sé que mi hijo puede morir en cualquier momento, a manos de Hamás o por el propio Ejército. No pienso en ello”, admite Danino. “Cada día que salgo a trabajar, siento como si me faltara el corazón, las manos, la cabeza”, añade de forma muy pausada, como tratando de contener el llanto. “Creo que Dios me va a ayudar y que volverá mañana”.

Este miércoles se ha sabido de una nueva propuesta de alto el fuego propuesta por Hamás. Constaría de tres etapas de 45 días, en las que se irían liberando los rehenes a cambio de la excarcelación de 1.500 presos palestinos de las cárceles israelíes, de que se permita la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, de la retirada total de las tropas de la Franja y de un plan de reconstrucción. Aproximadamente el 60% de las viviendas han quedado dañadas o destruidas por los bombardeos o las demoliciones controladas por el Ejército israelí.

“Yo sé que mi hijo será de los últimos en salir, porque es joven”, dice Elhanan Danino.

Grupos de familiares de rehenes

Danino no participa con otros familiares de secuestrados en las vigilias que se celebran semanalmente: “Prefiero rezar a mi Dios”.

Tampoco quiere valorar a los que irrumpieron a gritos en el Parlamento israelí exigiendo que el Gobierno ultraderechista de Benjamin Netanyahu priorizara la liberación de sus seres queridos. Él dice que los respeta, pero que confía en que los soldados, los políticos y los diplomáticos israelíes sabrán hacer su trabajo y conseguirán sacarlos.

Dice que no es un hombre politizado, aunque cuenta que ha recorrido en estos meses, de la mano de su Gobierno o de agrupaciones hebreas, varias capitales europeas (Londres, París, Cracovia, Kiev, Roma, Bucarest o Budapest, además de Madrid) con un mensaje alineado con el que transmite el Gobierno de Netanyahu: “Lo que el mundo vio el 7 de octubre no es solo un problema palestino-israelí. Es un problema con el fundamentalismo islámico. Lo hemos visto en muchas ciudades del mundo: Londres, París, Barcelona… Creo que en unos años se verá lo mismo en muchas ciudades del mundo”.