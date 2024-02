DIRECTO | Última hora de la guerra entre Israel y Hamás

Egipto no tiene plan de zonas seguras para palestinos, pero no lo descarta si hay exilio

El ministro egipcio de Exteriores, Sameh Shukri, aseguró este sábado en Múnich (Alemania) que su país no tiene ningún plan de contingencia para proporcionar zonas seguras a los palestinos, pero si se diera el caso de exilio por la ofensiva israelí se les proporcionaría apoyo y se les trataría con "humanidad". "No es nuestra intención proporcionar zonas o instalaciones seguras, pero necesariamente, si se diera el caso, trataremos con la humanidad que sea necesaria y proporcionaremos apoyo a los civiles inocentes, si se diera el caso. Pero eso no debe interpretarse como un estímulo o una aceptación de una eventualidad de esta naturaleza", aseguró el jefe de la diplomacia egipcia en la Conferencia de Seguridad de la ciudad alemana.