El drama de ir al dentista en Inglaterra: hasta nueve años de espera para sacarse una muela

Acceder a una consulta con el dentista se ha vuelto misión imposible en Inglaterra. Un problema que viene de lejos pero que ha vuelto a saltar al debate público este mes, después de que cientos de personas hicieran cola durante días frente a una nueva consulta, en la ciudad de Bristol, para conseguir una cita.

La situación ha provocado que un 10% de británicos opte por hacerse extracciones en casa o usar pegamento para fijar dentaduras

El centro médico registró a 1.500 personas en apenas dos días, mientras en el exterior los agentes de policía trataban de poner orden para controlar una situación que ha puesto en evidencia las dificultades que miles de británicos tienen para acceder a este servicio, financiado por la sanidad pública.

En muchas zonas del país hay más de 2.000 pacientes por cada dentista

El país cuenta actualmente con 24.151 dentistas, cerca de 500 menos que antes de la pandemia, según datos del Servicio Nacional de Salud de Inglaterra (NHS, en sus siglas en inglés). Este descenso, sumado al aumento de la población en los últimos años, ha provocado la creación de los llamados "desiertos dentales", zonas en las que resulta prácticamente imposible conseguir una cita y en las que los tiempos de espera son inasumibles. En Bridlington, una ciudad costera del norte del país, algunos pacientes denuncian esperas de hasta nueve años para ser atendidos, según ha relatado la BBC. En muchas zonas del país hay más de 2.000 pacientes por cada dentista.

Remedios caseros

La situación ha provocado incluso que algunas personas traten de solucionar sus problemas bucodentales en casa. Según una encuesta publicada por YouGov a mediados del año pasado, cerca de un 10% de los británicos han optado por remedios caseros en algún momento. Más de un tercio aseguran haber intentado extraerse sus propios dientes o haber tratado de ponerse empastes con productos de bricolaje.

Otras prácticas habituales son el uso de pegamento para fijar dentaduras postizas, utilizar orina para combatir infecciones o limar dientes rotos. Cerca de uno de cada cinco británicos afirma no tener un dentista asignado y de esos, más de un tercio no lo tienen porque no hay profesionales disponibles en la sanidad pública.

A la falta de profesionales se suma un problema de financiación

Además de la falta de profesionales, ha sido la escasa financiación la que ha provocado una saturación del servicio. El presupuesto asignado a las consultas odontológicas en Inglaterra se ha mantenido alrededor de los 3.100 millones de libras anuales (3.600 millones de euros) en la última década, lo cual ha supuesto una reducción real de 525 millones de libras en la asignación pública, según un informe del instituto de investigación Nuffield Trust publicado el pasado diciembre.

Plan de inversiones

El Gobierno británico ha anunciado un aumento de 200 millones de libras en la partida presupuestaria para tratar de solucionar el problema. Un dinero que incluye el pago adicional de entre 15 y 50 libras por consulta para las clínicas dentales que den cita a pacientes que no hayan recibido atención en los últimos dos años. El objetivo es conseguir 2,5 millones de nuevas citas en los próximos 12 meses.

El Gobierno anuncia un aumento de 200 millones de libras, cifra que el sector ve insuficiente

El plan del Ejecutivo incluye además el pago de primas de 20.000 libras para hasta 240 profesionales que decidan trasladarse a las zonas más golpeadas por la falta de especialistas. "Comprendo la necesidad de ofrecer mejoras reales e inmediatas a los pacientes", afirmó la ministra de Salud, Victoria Atkins, la semana pasada.

Las asociaciones de profesionales aseguran, sin embargo, que el plan presentado por el Gobierno no solucionará el problema. "Este 'plan de recuperación' no es digno de ese nombre. No detendrá el éxodo laboral ni ofrecerá esperanza a millones de personas que luchan por acceder a la atención sanitaria”, ha señalado el presidente de la Asociación Dental Británica (BDA, en sus siglas en inglés), Shawn Charlwood. "Nada de lo que aquí se expone prepara a este servicio para el futuro. La crisis seguirá siendo un tema candente en las comunidades de todo el país hasta que consigamos un cambio real". Los representantes del sector reclaman mayores incentivos para evitar una fuga de profesionales al sector privado.