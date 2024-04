México recibe el respaldo de Brasil, Colombia y Venezuela para condenar a Ecuador

Con la presión de Brasil, Colombia y Venezuela, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) se preparaba para condenar nuevamente a Ecuador por el asalto de la embajada mexicana en Quito para capturar al exvicepresidente Jorge Glass. La reunión de carácter virtual entre mandatarios no hizo que replicar el tono de una cita precedente realizada al calor de esos acontecimientos. Andrés Manuel López Obrador pidió a sus colegas que se sumen a las acciones de México en contra de Ecuador tras los sucesos del 5 de abril. "Agradecemos la solidaridad de la mayoría de los pueblos y de los Gobiernos de América Latina y el Caribe y queremos también proponerles, si lo consideran, viable, factible que nos acompañen suscribiendo la denuncia en el Corte Internacional de Justicia (CIJ)". López Obrador dijo que la denuncia busca "una expulsión de Ecuador de Naciones Unidas, en tanto no haya una disculpa y un ofrecimiento de no repetición" de una embestida como la que ha provocado la ruptura de las relaciones diplomáticas.

Más allá de la petición, México obtuvo declaraciones y gestos contundentes de algunos de los partícipes de la reunión auspiciada por Honduras, en calidad de autoridad temporal de la Celac. "Ecuador e Israel prácticamente dándose la mano en la competencia por la barbarie", dijo el colombiano Gustavo Petro y llamó a "profundizar el sistema interamericano de derechos humanos" para evitar reincidencias.

La posición de Lula

El brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, respaldó la demanda mexicana ante la CIJ y calificó por su parte de "inaceptable" la embestida policial. Se trata de un hecho que "afecta a todos" porque no ocurrió algo similar ni en "los tiempos sombríos de dictaduras" sudamericanas.

Reivindicó en ese sentido la "tradición humanitaria pionera en defensa del derecho al asilo diplomático" que existe en América Latina y el Caribe y subrayó que "la gravedad de la situación impone el deber de expresar claramente el inequívoco repudio de la región". América Latina y el Caribe, recordó, constituyen una "región plural", en la que existen "diferencias de visiones y de opiniones".

Sin embargo, existe un "compromiso" de resolver sus disputas "sobre la base del diálogo y la diplomacia". Según Lula, "un pedido formal de disculpas por parte de Ecuador" sería un "primer paso en la dirección correcta" para resolver la crisis. "El desafío ahora es encontrar caminos para la reconstrucción de la confianza y el diálogo" entre dos países que han roto sus vínculos. Hay que "mirar hacia adelante, para buscar formas de superar esta crisis".

A su vez, apoyó una propuesta boliviana para que la Celac envíe una misión a Quito a los efectos de constatar "la evolución de la situación y la salud" de Glas, quien se encuentra encarcelado. "Eso daría tiempo para avanzar en las discusiones sobre un necesario salvoconducto para su salida del país". Ecuador no ha dado señales de facilitar la salida del país del dirigente correista. De hecho, el presidente Daniel Noboa reivindicó el accionar policial en las vísperas de la cita de la Celac.

Nicolás Maduro fue más lejos que su par brasileño y anunció el cierre de la embajada y consulados venezolanos en Ecuadorde la nación caribeña en Ecuador, en apoyo a México, tras el asalto de la Policía ecuatoriana a la sede diplomática de este país debido al "acto aberrante de prepotencia del presidente Noboa" y hasta que "se restituya el derecho internacional de manera expresa en ese país".