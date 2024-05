Keir Starmer, líder del Partido Laborista, acosado por la mujer que inspiró la serie de Netflix 'Mi reno de peluche'

La serie 'Mi reno de peluche' se ha convertido en el último fenómeno de Netflix con su impactante historia de acoso y abusos sexuales basada en la historia real de su protagonista y creador, el cómico escocés Richard Gadd. Pero parece que su caso no es único. El diario británico 'The Sun' asegura que Fiona Harvey, la mujer que supuestamente inspiró el papel de Martha en la exitosa ficción del gigante del 'streaming', también acosó en el pasado al ahora líder del Partido Laborista del Reino Unido, Sir Keir Starmer.

El periódico revela que el político recibió cerca de 300 correos electrónicos ofensivos (276, concretamente) de Harvey cuando la mujer vivía cerca del distrito que representa Starmer, Holborn & St. Pancras, entre enero y agosto de 2020. La esposa del líder laborista también se llevó unos cuantos insultos a lo largo de esos ocho meses.

"Keir, deja de decir mentiras sobre mí, eres un inmaduro”, le escribe en uno de los supuestos emails publicados por 'The Sun'. "Te conviertes en el líder del partido y a los dos minutos recibo un correo de la defensoría del pueblo en el que me acusan de racista, ya te denuncié con el comisionado parlamentario y es obvio que no han hecho nada. A partir de ahora te voy a denunciar por cualquier cosa. Te haré la vida imposible”, concluye el correo electrónico.

La actriz Jessica Gunning como Martha en 'Mi reno de peluche' / NETFLIX

"Abogado inútil"

En otros de los supuestos emails, Harvey tacha a Starmer de "niño estúpido" y "abogado inútil", ya que antes de ser miembro del Parlamento británico trabajó como letrado de derechos humanos.

Según 'The Sun', los mensajes están firmados con un 'Enviado desde mi iPhone' y están plagados de errores ortográficos, tal y como también aparecen en 'Mi reno de peluche'.

Hace unos días, Harvey afirmó en una entrevista que piensa demandar a Netflix por difamación y por haber usado su imagen sin permiso. "La serie se ha apoderado bastante de mi vida. La encuentro obscena, horrorosa, misógina. Algunas de las amenazas de muerte que he he recibido 'online' han sido realmente horribles, la gente me llama por teléfono", se ha lamentado.

También niega que se comportara como la refleja la serie de Netflix, acosando a Gadd, atacando a su novia, abalanzándose sobre él y contactando con sus padres para vengarse por su rechazo. O que haya estado en la cárcel por acoso.