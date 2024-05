Guerra de Israel y Gaza, en directo: últimas noticias del conflicto en Oriente Próximo

Netanyahu descarta recolonizar Gaza tras la guerra, pero excluye a Autoridad Palestina

El Gobierno de Israel no contempla de ningún modo recolonizar Gaza tras la guerra actual, según dijo este martes el primer ministro Benjamín Netanyahu en una entrevista con la cadena CNN. "Recolonizar Gaza nunca estuvo sobre la mesa y lo he dicho abiertamente (pese a que) mis electores no están contentos con eso, pero esa es mi postura", señaló Netanyahu, en alusión a los partidos del ala dura que se muestran partidarios de reintroducir los asentamientos de colonos en Gaza.