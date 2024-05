¿Qué pasaría si España y Argentina rompiesen relaciones? Los lazos sociales y económicos entre ambos países

La llegada de Javier Milei a la presidencia corrió el límite de lo posible en Argentina. Lo inimaginable se convirtió en realidad al calor de una profunda decepción social con los últimos dos Gobiernos de la derecha tradicional, Mauricio Macri, y el peronista Alberto Fernández. Todavía favorecido por las encuestas, el anarco capitalista empuja peligrosamente una vez más la línea del horizonte en su enfrentamiento con el jefe del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Si bien una ruptura de las relaciones diplomáticas no forma parte siquiera de las hipótesis más descabelladas, el ultraderechista ha logrado que los medios locales encendieran las alarmas alertando sobre los enormes costos políticos y económicos que tienen para este país las aspiraciones de Milei de convertirse en un referente mundial, como se define a sí mismo, y presentarse en Madrid como fuerza de choque de Santiago Abascal. El retiro de la embajadora española en Buenos Aires, María Jesús Alonso, ya es parte de un presente que no podía ser esbozado semanas atrás.

"En el mundo político, la palabra de un líder es un acto, produce cosas, tiene una densidad especial. Si lo trasladamos al mundo internacional, esto se potencia", recordó Carlos Pagni, columnista de La Nación, sobre las intervenciones del presidente argentino que, lejos de menguar, suben de tono con el correr de las horas. Al aterrizar en Buenos Aires, Milei calificó a Sánchez de un "cobarde" que actúa en alianza con el kirchnerismo. Pagni, un analista de referencia en Buenos Aires, estima que la verborrea del amigo de Abascal ha cruzado un umbral al hablar sobre Begoña Gómez. "Ese tipo de agresiones a los familiares siempre dejan una marca especial. Si no hay que recordar las descalificaciones de Jair Bolsonaro a la esposa de Emmanuel Macron, que le imprimieron una orientación permanente a la relación bilateral entre Brasil y Francia durante todo el mandato de Bolsonaro". Si la función de un jefe de Estado al viajar al exterior es "atraer inversiones", lo que hizo Milei "probablemente lo que hizo va en contra de ese objetivo. No digamos que las empresas españolas dejarán de invertir en la Argentina por este tipo de conflictos, porque la inversión está muy determinada por el interés y el negocio. Pero sin duda no ayuda".

Balanza favorable a Argentina

En el caso de la balanza comercial de 2023 entre los dos países muestra que Argentina vende a España más de lo que compra: 1411 millones de dólares contra 1261 millones de la misma moneda. Las importaciones principales son de productos farmacéuticos, químicos, fertilizantes, autopartes y derivados del petróleo. Harinas, soya, camarones, aceites, girasol, maní, arroz y legumbres son algunos de los productos estrella que cruzan el Atlántico. En 2021, consignó el diario de negocios El Cronista, este país se ubicó como el segundo proveedor de pescados y derivados a España, a pesar de su condición de potencia pesquera. Las empresas locales involucradas en este trasiego comercial han comenzado a observar con cierta intranquilidad el curso de la crisis diplomática. No solo se trata de lo que sale de los puertos argentinos y llega a España sino de su condición de integrante de la UE. Europa es el segundo destino más importante de las exportaciones argentinas.

España, principal inversor europeo

"Escalada" es una palabra que se ha convertido de uso común en las últimas horas. El conflicto ha obligado a empresas españolas nucleadas en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) a repudiar las declaraciones de Milei sobre Begoña Gómez. Muchas de las 136 que operan en Argentina forman parte de la CEOE, entre ellas Telefónica, Abertis, Iberia, Naturgy, Santander y BBVA. En declaraciones a 'Ámbito Financiero', el investigador en Relaciones Comerciales Internacionales, Federico Vaccarezza, recordó que España es el inversor europeo más importante en Argentina, con 17.000 millones de dólares, y el segundo en este país, detrás de Estados Unidos. Si bien "las operaciones comerciales no se vinculan tanto con estos acontecimientos políticos", Vaccarezza se pregunta sobre el impacto que puede tener el conflicto bilateral.

La sustentabilidad del programa de choque de Milei a corto plazo depende de no solo del visto bueno del Fondo Monetario Internacional (FMI). Argentina espera que el organismo apoye con dinero el plan del anarco capitalista, algo que los medios bonaerenses se inclinan a descartar por completo dada la abultada deuda que este país tiene con el FMI a partir del préstamo por 47.000 millones de dólares que recibió Macri en 2018 y que tuvo que ser refinanciado en varias oportunidades por sus sucesores. Héctor Torres, un exrepresentante argentino ante el FMI recordó que "España está en una de las ‘sillas' del directorio del Fondo y no cualquier silla, sino una de las que más nos ha apoyado".

La profundidad del vínculo

Más allá de lo estrictamente político y comercial, los lazos hispano argentino son de una profundidad que vuelve inverosímil cualquier deterioro. Unas 303.000 personas nacidas en este país residían en 2023 en España y se esperan mucho más dado el carácter expulsivo de la crisis económica local. Pero, a su vez, 477.465 personas con nacionalidad española trabajan o residen simplemente en Argentina. Ambos países tienen un convenio de doble nacionalidad y otro de doble imposición que evita pagar impuestos en los dos países.

La dimensión de unas relaciones tan diversificadas y efectivas encuentran a la diplomacia argentina sobrepasada por las intervenciones de Milei. La ministra de Exteriores, Diana Mondino, dio cuenta del extravío ante la crisis. Dijo haber tenido el lunes un breve contacto "en buenos términos" con la embajadora María Jesús Alonso. Enmudeció después de enterarse de que no vuelve a Buenos Aires. Pasadas las horas atino a señalar: "Esta es una anécdota que tenemos con España, podría ser de cualquier otro tipo de naturaleza. Es un caso en el que la relación personal que pudiera o no haber no pueden ni deben afectar la relación entre la sociedad y la comunidad". Mondino ha llamado la atención por estimar que la fisonomía de los chinos los hace parecer "todos iguales".

