España elude la escalada verbal de Israel y escenifica el reconocimiento de Palestina: “Existió, existe y existirá”

El ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz, es un político de gran envergadura física y rudeza verbal. Pertenece al Likud, el mismo partido de derecha nacionalista que el primer ministro Benjamín Netanyahu, que rechaza la solución de dos Estados desde hace casi tres décadas y pretende imponer la soberanía judía “desde el río hasta el mar”.

Katz ha sido el encargado en los últimos días de dirigir la reprimenda verbal y diplomática contra España, Irlanda y Noruega. Primero, por el anuncio de que, desde este martes, los tres países europeos reconocerán a Palestina como Estado. Luego, por las palabras de los ministros del Gobierno de Sánchez, que ya hablan abiertamente de “auténtico genocidio” en Gaza (en palabras de la titular de Defensa, Margarita Robles). En estos ocho meses de ofensiva contra Hamás en Gaza, Israel ha matado a más de 36.000 palestinos, de ellos más de 14.000 niños, según cifras palestinas.

El jefe de la diplomacia israelí ha llevado este lunes el tono de sus críticas hacia España hasta un nivel inédito: “Los días de la Inquisición han terminado”, ha escrito en la red social X. “A aquellos que nos hacen daño, nosotros les haremos daño en respuesta”, ha añadido, sin concretar si esa amenaza se refiere a España o a Hamás.

Ha sido el momento álgido de una vertiginosa escalada que ha incluido la difusión de vídeos asociando a Hamás con los bailes tradicionales de España, Irlanda y Noruega. O prácticas inéditas como la de grabar en vídeo a los embajadores de esos tres países mientras se les ponía un vídeo con atrocidades de la milicia palestina. Algo que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha criticado este lunes, pero sobre lo que ha pospuesto toda respuesta: “No vamos a caer en ninguna provocación, aunque en algún momento expresaremos nuestro rechazo”.

Convocado a Bruselas

Pero Katz ha sido también el protagonista de un giro sin precedentes en el conflicto: este lunes, los ministros de Exteriores de la Unión Europea han acordado convocarle a una reunión del Consejo de Asociación con Israel. Quieren revisar el acuerdo comercial y político y "discutir la situación en Gaza y el respeto a los derechos humanos que Israel asumió". Esto es precisamente lo que Sánchez pidió junto a Irlanda hace tres meses por carta, pero que la Comisión Europea de la alemana Ursula von der Leyen había metido en un cajón hasta ahora.

El ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz. / EP

Horas antes de este anuncio, el Alto Representante de Política Exterior, Josep Borrell, se ha mostrado “horrorizado” por la masacre de civiles en una “zona segura” del sur de Gaza. Al menos 50 personas, entre ellas niños, han muerto calcinadas, destrozadas por las bombas o, algunos menores, decapitados.

El bombardeo ha despertado las críticas de socios tradicionales de Israel, como Alemania. “No habrá ningún beneficio para la seguridad de Israel, ningún rehén quedará libre, por quemar a personas en tiendas de campaña", ha dicho la ministra germana Annalena Baerbock. Netanyahu ha calificado de “tráfico error” el ataque. Hamás ha decidido retirarse de las conversaciones para un alto el fuego.

“Ha existido, existe y existirá”

En este contexto, Pedro Sánchez se ha reafirmado este lunes en su apuesta de reconocer el Estado palestino y sumarse a los 143 países que ya lo hacen. “Palestina ha existido, existe y existirá”, ha dicho en el Palacio de la Moncloa, a preguntas de los periodistas, junto a Volodímir Zelenski. El presidente ucraniano está de visita de Estado en Madrid para firmar un compromiso de seguridad que incluye 1.000 millones de euros en armamento español solo este año.

Sánchez ha ligado ambas guerras, la de Rusia y la de Israel, porque en las dos, considera, se viola el derecho internacional. "Por coherencia”, España debe oponerse a ambas. El propio Zelenski, judío y que defendió a Israel tras la agresión de Hamás del 7 de octubre, ha expresado junto a Sánchez su “apoyo a la solución de dos Estados” y ha asegurado que confía en que “el mundo tenga la suficiente fuerza para detener la sangría en Oriente Próximo”.

Represalias diplomáticas

Ha sido este lunes un día diplomático frenético. Por la mañana, José Manuel Albares, escenificaba el apoyo de Noruega e Irlanda en el reconocimiento del Estado palestino. “¿Hacemos una foto?”, ha dicho el ministro de Exteriores a sus homólogos reunidos en Bruselas, antes de extender su mano y sugerirles que pusieran la suya encima para mostrar unidad ante la nube de periodistas. Era la foto que plasmaba meses de viajes y llamadas telefónicas tanto del propio Albares como del presidente del Gobierno por países de la UE para tratar de conseguir apoyos en el reconocimiento del Estado palestino. Otros, como Eslovenia, Malta o Bélgica, se han quedado por el camino por el momento.

“Durante meses hemos dicho que estábamos preocupados por que el tipo de guerra emprendida por Israel en Gaza rompiera la legislación humanitaria internacional. Ahora ya lo sabemos”, ha dicho el jefe de la diplomacia noruega Espen Barth Eide. “Tenemos una orden de obligado cumplimiento de la Corte Internacional de Justicia pidiendo que detengan los ataques en Rafah”, y no lo han hecho, como muestra el ataque de la noche de este domingo contra el campo de refugiados.

En pocas horas, España hará oficial en el Consejo de Ministros ese reconocimiento. Lo hará el presidente, Pedro Sánchez, con una declaración institucional este lunes a las 8:30 desde La Moncloa. Será el final de un camino por el que apostó fuerte y que ha sido criticado este lunes de nuevo por el jefe de la oposición. "No me siento identificado con esa decisión, estando a favor de los dos estados”, ha dicho Alberto Núñez Feijóo. “En este momento le vamos a hacer más daño al pueblo palestino que beneficio y vamos a empoderar a Hamás, que me parece el mayor disparate, porque el mayor enemigo del pueblo palestino es Hamás", ha asegurado en Onda Cero.

En ese contexto de daño al pueblo palestino se lee la última represalia diplomática de Israel. La ha anunciado también el ministro Israel Katz, de nuevo en un mensaje en X, con copia al propio Núñez Feijóo. Impedirá a los palestinos de Cisjordania ir a la sede del Consulado General de España en Jerusalén para realizar trámites administrativos (visados, matrimonios, herencias). En una represalia inédita y muy “inamistosa”, según fuentes diplomáticas, también limitará la entrada del cónsul general español, Alfonso Lucini, y su equipo. Ellos solían viajar con frecuencia, especialmente en tiempos de paz, desde la Ciudad Santa hacia Ramala, la capital de facto de Palestina, para despachar asuntos bilaterales con la Autoridad Nacional Palestina. Con esta medida, Israel va a hacer coincidir la elevación del estatus de Palestina a Estado para España con las dificultades para los diplomáticos españoles de poder reunirse con los líderes del este Estado que está a punto de reconocer como igual.