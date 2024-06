Guerra de Israel y Gaza, en directo: últimas noticias del conflicto en Oriente Próximo

Al menos once israelíes heridos en un ataque con drones de Hezbolá

Al menos once israelíes han resultado heridos este miércoles en un ataque con drones del partido-milicia chií libanés Hezbolá contra la región de Horfeis, en el norte de Israel, en un incidente que está siendo investigado debido a que no han sonado las alarmas antiaéreas. Medios de comunicación israelíes como el Canal 12 o el diario 'Haaretz' han citado al servicio nacional de ambulancias de Israel, Magen David Adom (MDA) para informar sobre la cifra de víctimas, que hasta ahora no es oficial.