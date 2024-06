Guerra de Israel y Gaza, en directo: últimas noticias del conflicto en Oriente Próximo

MSF detendrá "pronto" algunas de sus actividades en Gaza si no logra nuevos suministros

La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) ha advertido de que se verá obligada a interrumpir "pronto" algunas de sus actividades en la Franja de Gaza si no llegan nuevos suministros, ya que desde finales de abril la organización no ha recibido nada debido al cierre del paso de Rafá y a la "interminable burocracia" israelí. La coordinadora médica de la ONG en los Territorios Palestinos Ocupados, Guillemette Thomas, ha denunciado una "escasez crítica" de medicinas y equipos esenciales, pese a que las necesidades se ha disparado en toda la Franja y hay colas masivas de camiones al otro lado de la frontera. "Nuestros suministros médicos están bajo mínimos debido al limitado flujo de ayuda que las autoridades israelíes están permitiendo entrar en Gaza", ha admitido Thomas, incidiendo también en que las organizaciones no siempre pueden llevar a su punto de destino final los pocos suministros que entran en la Franja.