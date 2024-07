Guerra de Israel y Gaza, en directo: últimas noticias del conflicto en Oriente Próximo

Gazatíes abandonan el hospital Europeo de Jan Yunis pese a que Israel dice que no atacará

Los pacientes y el personal médico han empezado a huir del hospital Europeo de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, pese a que las últimas órdenes de evacuación del Ejército israelí, en las que incluyen diversos barrios orientales de esta zona, no les afectan e incluso las tropas han asegurado que no atacarán el centro hospitalario. "El personal del hospital y los pacientes decidieron evacuarse ellos mismos", afirmó el portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Rik Peeperkorn, y añadió que sólo quedan tres pacientes. "Pedimos que el hospital europeo de Gaza se salve y no sufra daños", indicó.

El Ejército retomó la noche del martes los bombardeos en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, matando a al menos ocho personas e hiriendo a otras 30, según la Media Luna Roja Palestina después de que el domingo la Yihad Islámica lanzara desde este punto al menos 20 cohetes contra las comunidades del sur de Israel que no dejaron víctimas.