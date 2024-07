Josep Borrell: "Mi mayor arrepentimiento ha sido no poder evitar lo que Netanyahu hace en Gaza"

Josep Borrell está a unas semanas de dejar de ser el alto representante de la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea. Durante estos cinco años, su mayor frustración ha sido no conseguir que la UE presionara para un alto el fuego en Gaza y permitir la matanza de miles de civiles en la Franja.

"Mi mayor arrepentimiento ha sido no poder influir en [el primer ministro israelí Benjamín] Netanyahu para evitar lo que está haciendo en Gaza", ha dicho el alto cargo europeo durante un acto en Casa América de Madrid junto al próximo presidente de la Comisión Europea António Costa y la exministra Arancha González Laya. "La frustración es que, tras los terribles ataques terroristas de Hamás, en Gaza han muerto casi 40.000 personas, muchos mujeres y niños, y la UE no ha conseguido unidad para buscar un alto el fuego y luego una solución política. Durante meses hemos pedido a Netanyahu que no haga lo que está haciendo".

Borrell ha cargado contra "un solo país", que no ha nombrado, como principal culpable de la división que ha habido sobre Gaza pero, también, las dificultades para alcanzarla sobre Ucrania. Hungría ha estado bloqueando buena parte de las resoluciones del Consejo durante estos años.

"Sin unidad, Europa es irrelevante. Nuestra división en el conflicto de Gaza nos ha impedido ser un actor, mientras que la unidad respecto a Ucrania nos ha permitido ser un actor importante. Sin unidad, la UE no se tiene en cuenta. Hoy por hoy la unidad se ve amenazada por un estado miembro, en particular sobre Ucrania y Gaza, solo un país", ha dicho. "Gaza es la mayor prueba de que cuando estamos divididos no somos capaces de ser el acto geopolítico clave que podemos ser. Si condenamos como crimen de guerra cortar agua y comida en Ucrania, debemos hacerlo en Gaza".

Sobre su mayor logro, el saliente alto representante ha subrayado el uso del European Peace Facility para pagar de forma conjunta el armamento que se envía a Ucrania. "Cogí el teléfono y empecé a llamar a mis colegas de la UE y les dije: ¿por qué no usamos el fondo de paz para enviar armas? Me decían: no lo hemos hecho nunca. Pero lo hicimos".