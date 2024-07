Los europeos ven imposible que Ucrania gane la guerra: ¿puede el envío de F-16 cambiar el rumbo del conflicto?

Tras dos años de guerra total, solo seis de cada diez ucranianos creen que su país podrá vencer a Rusia. La cifra se desploma hasta el 15% en el resto de países europeos, según una encuesta realizada por el Centro Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR) a cerca de 20.000 personas de 15 naciones del viejo continente. En España, solo un 7% confía en la victoria de Ucrania, mientras que el 22% cree que ganará Rusia. Cinco de cada diez opinan que la guerra terminará con una negociación, en la que previsiblemente Ucrania deberá ceder territorio.

No obstante, los ciudadanos europeos siguen estando del lado de Ucrania de forma mayoritaria, a pesar del avance de partidos de extrema derecha más cercanos a Vladímir Putin. “El resumen es que los ucranianos quieren armas europeas para ganar, mientras que la mayoría de los europeos quiere enviar armas con la esperanza de que sirvan para mejorar la posición ucraniana en una eventual negociación”, explica el ECFR en el estudio.

Rusia controla ya un quinto del territorio ucraniano (la península de Crimea, el Donbás, Zaporiyia y Jersón) y se ha atrincherado tras fuertes líneas defensivas de varias capas de profundidad. Los intentos del Ejército de Kiev de romper las líneas del frente han resultado infructuosos. Ha muerto una cifra indeterminada de soldados que informes estadounidenses cifran en alrededor de 200.000 en ambos bandos. El Ejército de Putin ha conseguido avances significativos en la región de Járkov, que rodea a la segunda ciudad del país.

Cumbre de la OTAN sobre Ucrania

Este es el contexto en el que los 32 países miembro de la OTAN se han reunido durante dos días en Washington para la cumbre de la organización, que ha tenido a Ucrania en el centro de las conversaciones. Han prometido entregar a Ucrania al menos 40.000 millones de euros en apoyo militar para 2025. Para el corto plazo, han asegurado que la transferencia de cazas F-16 está en marcha y que llegarán este verano. Los aviones, de fabricación estadounidense, han sido donados por Dinamarca y Países Bajos, y Bélgica y Noruega entregarán más muy pronto. Por su parte, Estados Unidos, Alemania y Rumanía han anunciado el envío de baterías de misiles Patriot adicionales.

Estos misiles avanzados y los cazas permitirán incrementar sustancialmente la defensa aérea del país. Pero, ¿servirán para cambiar algo el curso de la guerra?

“Estoy seguro de que marcarán la diferencia en la defensa de la población civil. Los F-16 podrán evitar que los aviones rusos lancen bombas guiadas, con las que ahora estaban haciendo mucho daño”, opina en conversación con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA Nick Whitney, investigador senior del ECFR. El Ejército ruso estaba transformando bombas viejas, poniéndoles alerones e instalando GPS, para después lanzarlas contra objetivos ucranianos. Se estima que disparaban unas 3.000 cada mes. Las defensas antiaéreas de Ucrania no podían hacer casi nada, porque los aviones no salían del espacio aéreo ruso. Así han martirizado ciudades como Járkov, en el noreste del país, cerca de la frontera con Rusia. Y han conseguido dañar la infraestructura energética o portuaria hasta reducir la potencia a la mitad. Con los F-16, la Fuerza Aérea ucraniana podrá patrullar y disuadir al enemigo.

Vojens (Dinamarca), 20/08/2023.- El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky junto a la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen / MADS CLAUS RASMUSSEN

Pero eso, apunta el analista, no significa que vaya a romperse el statu quo militar en favor de Ucrania. Él es pesimista sobre las posibilidades de que Ucrania recupere todos los territorios robados por Rusia. “Como descubrieron Napoleón o Hitler, cuando la madre Rusia es movilizada e invade un territorio, es endiablado expulsarlos. Puede movilizar soldados y producir de forma ilimitada. Lo más probable es que se estabilice el bloqueo que existe, y se mejore algo la protección de la población civil y las infraestructuras”. A medio plazo lo que se prevé más factible es un alto el fuego sobre la línea actual de contacto entre ambos ejércitos. Algo parecido al armisticio entre Corea del Norte y del Sur de 1953.

Modelo F-16 para Ucrania

Además, el modelo de F-16 que se les va a entregar es antiguo, fabricado en los años ochenta en Estados Unidos y actualizado en los noventa. Aunque no se han desvelado los detalles técnicos por cuestiones de seguridad, los modelos originales y sus actualizaciones tienen limitaciones, por ejemplo en el alcance de los radares, lo que dejará a los pilotos ucranianos en inferioridad de condiciones en combate con los rusos.

“La entrega de los aviones será importante, pero no decisiva. No van a suponer un cambio del juego sobre el terreno ni van a inclinar la balanza en favor de Ucrania”, opina por su parte Guillermo Pulido, analista de estrategia militar y autor en Revista Ejércitos. “Es una cantidad de aviones limitada (se estima que 80 y no todos van a llegar ahora) y hay pocos pilotos (entre 15 y 20) que además han tenido que ser entrenados rápidamente, en poco más de un año, y su entrenamiento será limitado y no óptimo: habrá ciertas tareas tácticas que probablemente no sabrán hacer”.

Cumbre de la OTAN y Ucrania

“Hay sensaciones genuinamente positivas aquí en la cumbre de la OTAN respecto al paquete de ayuda a Ucrania [40.000 millones para 2025] porque son contribuciones mínimas pero a largo plazo, no en base a paquetes concretos y puntuales”, explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA Charly Salonius, analista de seguridad y defensa que asiste a la cita de Defensa en Washington. “También sobre la idea de que haya una suerte de centro de mando de la OTAN para Ucrania”.

Washington (Estados Unidos), 09/07/2024.- Los líderes de los países miembros de la OTAN y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se reúnen para una foto de grupo en la ceremonia del 75º aniversario de la OTAN en el Auditorio Mellon en Washington, DC, EE.UU. / Radek Pietruszka

La evolución de la guerra en Ucrania será gradual, sin grandes disruptores a la vista. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha pasado unos meses de auténtica angustia. Primero, fracasó la contraofensiva, de 2023, que no consiguió romper las defensas rusas de los territorios ocupados.

Luego, el bloqueo de los republicanos estadounidenses de la ayuda en el Congreso provocó retrasos que mermaron las capacidades defensivas ucranianas. Hubo un momento este año en el que se habló seriamente de riesgo de ruptura dentro del Ejército ucraniano, apunta Pulido. De pronto, las cosas comenzaron a cambiar. Washington llegó a un acuerdo. La República Checa envió munición de origen soviético en grandes cantidades y eso supuso un enorme alivio a la artillería ucraniana, en clara inferioridad frente a la rusa. La guerra sigue en punto muerto, pero ahora más equilibrada. Pueden seguir aguantando. A la espera, sobre todo, de lo que ocurra en noviembre en las elecciones de Estados Unidos.