El Kremlin recela de la candidata Kamala Harris y reafirma su apoyo a Donald Trump

Tanto el aún presidente estadounidense Joe Biden como su vicepresidenta, Kamala Harris, son vistos con recelos desde Moscú. Es bien conocida la preferencia tanto del Gobierno ruso como del mismo presidente Vladímir Putin por su rival republicano, Donald Trump. Este lunes, tras conocerse el abandono de Biden en las próximas presidenciales de los Estados Unidos, Moscú quiso también decir la suya. El encargado de pronunciar las palabras sobre Harris, la nueva candidata que aspirará a ocupar la Casa Blanca, fue el portavoz del mismo Kremlin Dmitri Peskov. "Hubo algunas declaraciones que estaban repletas de una retórica bastante hostil hacia nuestro país” apuntó el representante del poder ruso sobre la actual vicepresidenta norteamericana.

“Pero hasta ahora no hemos registrado ninguna otra acción por su parte en lo que respecta a las relaciones bilaterales, con signo positivo o negativo" matizó la misma fuente. Peskov también comentó la partida de Biden a la carrera presidencial, y arguyó que “francamente, lo que ha estado ocurriendo en Estados Unidos en los últimos años nos ha enseñado a no dejarnos sorprender por nada”. Tanto la prensa como la propaganda rusa han dado mucho eco a los lapsus del líder estadounidense, e incluso le han comparado con Boris Yeltsin, el presidente ruso de 1991 a 1999 conocido por su alcoholismo y sus salidas de tono. A pesar del desdén respecto al actual presidente estadounidense, Peskov declaró que la campaña electoral estadounidense “no puede ser un tema prioritario en nuestra agenda” al no ser un asunto interno de Rusia.

Amistad con Donald

El candidato republicano Donald Trump sí cuenta con buena imagen a ojos del poder ruso. Este buen entendimiento lo expresó de una forma muy clara el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso y expresidente del país, Dmitri Medvédev, quien justo después del atentado que sufrió el magnate neoyorquino, expresó en redes sociales su convencimiento de que si sobrevivía al ataque, iba a ganar los comicios. Previamente, también lanzó un dardo contra Biden, apuntando que con él liderando los Estados Unidos, Rusia no tendrá problemas en conseguir los objetivos de su guerra en Ucrania.

Otro de los que ha manifestado buena voluntad sobre un posible regreso de Trump a la Casa Blanca es el mismo Putin, que expresó su seguridad respecto a los planes de paz del magnate. “No tengo ninguna duda de que [Trump] lo dice sinceramente, y nosotros lo apoyamos", declaró el mandatario ruso el 4 de julio desde Astaná. Añadió que “el hecho de que el señor Trump como candidato a la presidencia (de Estados Unidos) esté diciendo que está listo y dispuesto a detener la guerra en Ucrania, nos lo tomamos bastante en serio”. Cuando ambos eran presidentes, mostraron repetidamente su buena sintonía en sus encuentros en cumbres internacionales como la del G20 en 2019.

