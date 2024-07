Guerra de Israel y Gaza, en directo: últimas noticias del conflicto en Oriente Próximo

EEUU asegura que Hamás no puede tener ningún poder en Gaza tras el acuerdo de las facciones palestinas

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, ha asegurado este martes que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) no puede tener ningún papel en el Gobierno de la Franja de Gaza tras el final de la guerra con Israel, unas declaraciones que han llegado después de conocer el acuerdo de 15 facciones palestinas, incluidas Al Fatá y Hamás, sobre la formación de un gobierno de unidad y de poner fin a sus divisiones.

"Cuando se trata de gobernar Gaza después del conflicto, no puede haber un papel para una organización terrorista. Hamás es una organización terrorista desde hace mucho tiempo. Tiene las manos manchadas de sangre de civiles inocentes, tanto israelíes como palestinos. Por eso, cuando nos fijamos en la gobernanza de Gaza tras el conflicto, que queremos ver a la Autoridad Palestina gobernando una Gaza y Cisjordania unificadas. Pero no, no apoyamos un papel para Hamás", ha expresado Miller durante una rueda de prensa.