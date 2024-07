Venezuela acude a las urnas entre el deseo de cambio, el cansancio social y el temor a un cambio de era

Los venezolanos acuden este domingo a las urnas impulsados por el deseo de cambio, el cansancio social y también el temor a que se cierre una época abierta en 1998 con la irrupción de Hugo Chávez. Nicolás Maduro, en el poder desde 2013, intenta retenerlo después de una década de conflicto interno devastador. Si bien compite contra otros nueve candidatos, la mayoría son testimoniales. El exdiplomático Edmundo González Urrutia es el representante de las principales fuerzas opositoras y ha contado desde el comienzo de la campaña con el aval de la dirigente inhabilitada María Corina Machado. Tanto Maduro como González Urrutia llegan a esta instancia confiados en la victoria electoral. Oficialismo y oposición también han convocado los fantasmas de una crisis de proporciones si los resultados del escrutinio nocturno no coinciden con sus expectativas. La comunidad internacional está atenta al desenlace.

Un escenario excepcional

Maduro fue elegido en 2013 por dos puntos de diferencia frente a un Henrique Capriles Radonski que nunca aceptó el veredicto popular. En 2018, y tras años de enfrentamientos en las calles que dejaron decenas de muertes, compitió casi en soledad. La oposición le dio la espalda a la contienda y Venezuela escaló su conflicto interno. Esta vez, las reglas de juego han sido distintas. La oposición decidió participar esta vez de los comicios a sabiendas de las desventajas y la inhabilitación de Machado. Las urnas revelarán si se impuso el anhelo de pasar de página o Maduro logró convencer a los desencantados de que esta vez las promesas de prosperidad no quedarán en una nueva frase hueca.

La participación electoral será en ese sentido determinante. Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), 21 millones de personas conforman el padrón de votantes. Sin embargo, un cuarto de ellas ha abandonado el país y no han sido habilitadas para sufragar. Los comicios tienen, de entrada, una tasa de abstención del 25%. Las posibilidades de victoria del Partido Socialista Unido (PSVU) se incrementarán si aumenta de manera considerable la cantidad de ciudadanos que este domingo no sale de sus casas. Por el contrario, el enojo colectivo con años de privaciones, que también han afectado a antiguos chavistas, podría cambiar la historia.

El factor económico

El PIB venezolano se derrumbó casi un 80% a lo largo de la disputa política. A partir de 2021, y al calor de las inversiones en el sector petrolero de empresas extranjeras, así como un proceso de dolarización que redujo sustancialmente el coste de la vida, la economía recuperó la senda del crecimiento. El PIB subirá este año un 4%, sin modificar el cuadro de enorme desigualdad social.

Son esos datos los que a Maduro le han permitido presentarse como el hacedor de una bonanza en ciernes. Ha hablado de un nuevo país de "emprendedores", una palabra que viene de la jerga neoliberal, y que se mezcla con la retórica revolucionaria. La escasez y el desabastecimiento de los años precedentes ha quedado en parte atrás. El consumo se ha dinamizado. Los analistas no se ponen de acuerdo sobre los efectos de estas mejoras en las urnas. El madurismo puso a su vez en funcionamiento su maquinaria estatal para retener voluntades y advertir sobre las consecuencias de una derrota: ser una versión venezolana de la Argentina de Javier Milei. No está claro que esas amenazas puedan calar hondo en aquellos votantes que ya tienen decidido qué hacer este domingo.

El efecto Machado

"Le sugiero que gane las primarias, está fuera de ranquin para debatir conmigo, lo lamento mucho. Me llamó ladrón, pero no la voy a ofender, águila no caza mosca", le dijo Hugo Chávez a María Corina Machado en 2012, después de que la diputada asegurara que "robar es expropiar" y que "el tiempo se le acabó" al Gobierno. Doce años más tarde, Machado ha dejado de ser un personaje lateral y estridente de la política de ese país. Entre esa situación ríspida en la Asamblea Nacional y su actual protagonismo, la dirigente derechista fue dejando atrás algunas de sus posiciones más extremas que la llevaron a reclamar a Estados Unidos que redoblara las sanciones económicas contra Caracas e, incluso, apoyar una intervención militar externa para derrocar a Maduro.

La líder de Vente Venezuela alteró su discurso. Ganó por abrumadora mayoría las primarias opositoras que había despreciado como mecanismo de selección de un candidato. Fue inhabilitada para participar de la contienda, pero, contra todos los pronósticos, no se inclinó hacia el boicot del proceso. Respaldó a González Urrutia, suplantó su rictus iracundo, siempre al borde del enojo, por una sonrisa y una mirada ocasionalmente compasiva con el dolor colectivo. Devino, al menos para el antimadurismo, un fenómeno de masas. El peso de ese ascenso puede gravitar de una manera impensada.

Elecciones que no son solo nacionales

Como nunca antes importan estos comicios fuera de Venezuela. El peligro de que una victoria de Maduro reanime la ola migratoria preocupa mucho a la región. El Gobierno ha tenido roces inéditos con vecinos inclinados hacia el progresismo, como Gustavo Petro, Luiz Inácio Lula da Salva y Gabriel Boric. La advertencia presidencial de un "baño de sangre" si la oposición desconoce el escrutinio provocó distanciamientos indisimulables. El Palacio de Miraflores retomó las conversaciones con Estados Unidos en medio de la campaña electoral. Las interpretaciones sobre ese encuentro virtual son múltiples. Unos dijeron que se trataba de un reconocimiento implícito de Washington de que el madurismo permanecerá en el Palacio de Miraflores. Otros señalaron lo contrario: se ha pactado una eventual transición sin sobresaltos ni castigos.

Más allá de las especulaciones han irrumpido otras evidencias. Aunque preferirían que ganara la oposición, muchos inversores internacionales están preparados para convivir con Maduro en caso de que suceda. La necesidad de petróleo es más fuerte que las simpatías. Venezuela tiene una deuda externa de unos 160.000 millones de dólares y ha expresado su disposición de pagar. La producción de la estatal PDVSA se ha ido recuperando gradualmente después de que EEUU suavizara las medidas contra el Palacio de Miraflores. El sentido del pragmatismo puede encontrar sin embargo un obstáculo si Donald Trump vuelve a la Casa Blanca y retoma su política agresiva hacia Caracas. Si vence González Urrutia, no solo se modificarán el mapa interno y las relaciones con Washington. La Venezuela madurista es un sostén importante de Cuba y Nicaragua. La presencia de China, Rusia e Irán hacia Latinoamérica sufriría también un retroceso.

Qué sucederá en la noche del domingo

Maduro ha repetido que sus adversarios no reconocerán su triunfo y descarta otro resultado que no sea el favorable. La oposición se aferra al recuento de sus propias actas y considera, simétricamente, que ha ganado de antemano porque eso indica el termómetro social. Algunas experiencias latinoamericanas son recuperadas por estas horas. En 1988, el general Augusto Pinochet fue derrotado en el plebiscito con el que buscaba eternizarse. En la larga noche de aquel 5 de octubre, la Junta Militar se quebró cuando el dictador se negaba a aceptar el veredicto popular. El general Fernando Matthei fue el que reconoció primero la victoria. La oposición chilena había aceptado reglas de juego desfavorables, en un punto no muy diferentes a las que marcaron el proceso electoral venezolano. Sin embargo, pudo conectarse mejor con las esperanzas de la sociedad. Pinochet se vio obligado a convocar a elecciones y las perdió.

En la Nicaragua de 1990. Daniel Ortega, el candidato del Frente Sandinista de Liberación (FSLN) cayó el 25 de febrero ante Violeta Chamorro por 14 puntos de distancia. Esa diferencia daba cuenta del agotamiento social con la guerra civil, apoyada desde Washington, pero también con el propio FSLN. El general Humberto Ortega permaneció al frente del Ejército como garante de una transición pactada.

En el Perú de Alberto Fujimori tuvo lugar algo distinto. El autócrata creía en abril de 2000 tener la segunda reelección asegurada y un ignoto Alejadro Toledo la puso en entredicho y sublevó a parte del país. Si bien Fujimori se "autoeligió", meses después tuvo que huir del país.

¿Venezuela se mirará al espejo de algunos de estos antecedentes? Llamó poderosamente la atención a los analistas el último programa televisivo de Diosdado Cabello antes de los comicios. "Siempre hay traidores, pero nosotros no vamos a traicionar a este pueblo. Cuando escuchen a alguien que comienza a tener un discurso raro, exquisito, para alejarse de la candela, ponerse por encima del bien y el mal, tengan cuidado. Los tibios son así, pero una revolución es ardiente, dinamismo constante". No faltaron aquellos que lo escucharon como una muestra de malestar por las declaraciones de Nicolás Maduro Guerra a 'El País' ."Si perdemos, entregamos y seremos oposición", dijo el hijo del presidente.