Borrell pide respetar el resultado de las elecciones en Venezuela que han coronado a Maduro

La Unión Europea pide respetar el resultado de las elecciones en Venezuela, que este domingo coronaron al presidente Nicolás Maduro para un tercer mandato.

"El pueblo de Venezuela votó sobre el futuro de su país de manera pacífica y masiva. Su voluntad debe ser respetada", ha indicado el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell.

Aun así, el también vicepresidente de la Comisión Europea también ha pedido transparencia al chavismo, que con la polémica victoria de Maduro se asegura más de tres décadas en el poder. "Es vital asegurar la total transparencia del proceso electoral, incluyendo el conteo detallado de los votos y el acceso a las actas de votación de mesas electorales", ha añadido.

El mensaje de Borrel contrasta con el lanzado por Estados Unidos. "Tenemos serias preocupaciones de que los resultados anunciados no reflejan el deseo o los votos del pueblo venezolano", ha remarcado el Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken. "La comunidad internacional está observando de cerca y actuará acorde".

El presidente de Chile, el izquierdista Gabriel Boric, también ha mostrado su escepticismo con la victoria madurista. "El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados", ha apuntado. "Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable".

Según la autoridad electoral venezolana, Maduro se habría hecho con un 51,2% de los votos. La oposición, encabezada por Edmundo González Urrutia, ha dado señales de que no acatará el veredicto oficial de los comicios, al menos de forma inmediata, lo que abre la puerta a otro capítulo de turbulencias en la historia de Venezuela.