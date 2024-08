Guerra de Israel y Gaza, en directo: últimas noticias del conflicto en Oriente Próximo

EEUU cree que "aún es posible" alcanzar un alto el fuego en Gaza tras la muerte del líder de Hamás

El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha asegurado que aún cree en la posibilidad de alcanzar un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes en la Franja de Gaza después de la muerte del líder de Hamás en un ataque achacado a Israel en Teherán, si bien ha preferido no hacer comentarios respecto a unas informaciones que "no puede confirmar". "No puedo confirmar los informes procedentes de Teherán ni las declaraciones de Hamás. Seguimos creyendo que hay un proceso viable. Seguimos creyendo que hay contrapartes interesadas. Y seguimos creyendo que hay reuniones y discusiones que mantener. No tendríamos un equipo allí ahora mismo si no creyéramos que es posible", ha expresado Kirby durante una rueda de prensa.