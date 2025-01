Guerra de Ucrania, hoy en directo | Rusia afirma haber tomado Novoolenivka, al sur del bastión ucraniano de Pokrovsk

Un ataque con drones provoca daños en un depósito de petróleo de la región rusa de Smolensk

Un ataque con drones perpetrado supuestamente por las Fuerzas Armadas de Ucrania ha provocado una fuga de petróleo y un incendio en un depósito de combustible de la región rusa de Smolensk, situada en el oeste de Rusia, ha denunciado el gobernador local, Vasili Anojin.

El incidente ha tenido lugar en el distrito de Yartsevo, cuando uno de los aparatos no tripulados fue derribado por los sistemas de defensa rusos y sus restos cayeron sobre el citado depósito. El gobernador, que no ha ofrecido detalles precisos, sí ha aclarado en su cuenta de Telegram que no hay riesgo alguno para zonas residenciales.