Trump no descarta la "coerción militar o económica" para reclamar el Canal de Panamá y hacerse con Groenlandia

Quedan 13 días para que tome posesión de nuevo como presidente de Estados Unidos pero, como desde que ganó las elecciones en noviembre, Donald Trump sigue demostrando su capacidad para agitar las aguas globales incluso antes de volver al Despacho Oval. Este martes, en una extensa rueda de prensa de más de una hora en Mar-a-Lago, el presidente electo ha redoblado sus aspiraciones de ampliación territorial de EEUU y se ha negado a descartar el uso de fuerza militar o de coerción económica para reclamar el Canal de Panamá y forzar a Dinamarca la venta de Groenlandia e incluso ha hablado de lograr a través de “fuerza económica” la unión de Canadá a EEUU.

Es difícil saber cuánto de lo que ha dicho Trump responde a un plan u objetivos específicos y cuánto a otro tipo de estrategias políticas y mediáticas, como acaparar de nuevo los titulares, algo que ha vuelto a conseguir. Lo cierto es que, en la parte de sus declaraciones antes de abrir la comparecencia a preguntas de la prensa, ha lanzado una diatriba sobre la situación con el Canal de Panamá, que EEUU devolvió por tratado en los años 90 y que ahora, según él, está "dominado por China" y "trata injustamente a EEUU".

Cuando luego un periodista le ha planteado si puede asegurar que descarta el “uso de coerción militar o económica” para hacerse con la importante obra de infraestructura o con Groenlandia, el republicano ha replicado: “no, no puedo asegurarlo, pero puedo decir que los necesitamos para la seguridad económica. Puede ser que tengamos que hacer algo”.

Seguridad nacional

Las palabras de Trump llegan el mismo día en que su hijo Donald Jr. ha llegado en un provocador viaje a Groenlandia. Y el presidente electo ha asegurado que EEUU necesita ese territorio “por motivos de seguridad nacional”. “Nadie sabe si Dinamarca (el país del que la isla es territorio autónomo) tiene derecho legal pero, si lo tienen, deberían cederlo porque lo necesitamos para seguridad nacional, para el mundo libre. Hablo de proteger el mundo libre”, ha dicho Trump, que luego ha añadido que hay “barcos de China y Rusia por todos lados” y ha amenazado a Dinamarca con imponerle “aranceles a un nivel muy alto”.

Un día después de que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunciara su dimisión como líder de su partido, y después de semanas troleando al vecino del norte hablando del país como si fuera otro estado de EEUU y refiriéndose a Trudeau como gobernador, Trump también ha redoblado sus comentarios sobre una hipotética anexión, en ese caso mediante “fuerza económica”.

“EEUU y Canadá, eso sí sería algo… Si te deshaces de la línea artificialmente dibujada (entre ambos países)… sería mucho mejor para la seguridad nacional”, ha dicho Trump, que ha denunciado las ayudas y subsidios que da EEUU a Canadá, así como el déficit comercial. “Está bien hacerlo si eres un estado pero si es otro país no queremos tenerlo, igual que no lo vamos a hacer con la Unión Europea tampoco”, ha dicho. “Con la UE tenemos un déficit comercial de 350.000 millones, ellos no cogen nuestros coches, nuestro producto agrícola, nada, así que nosotros tampoco lo haremos”, ha asegurado.

5% de gasto en la OTAN

No ha sido la única referencia a Europa en la rueda de prensa. Trump también ha confirmado que su objetivo es que los países de la OTAN gasten un 5% de su PIB en defensa, por encima del 2% que ya reclamó en su primer mandato y que hasta ahora ha usado como vara para amenazar con no acudir en defensa de aliados que no alcancen ese gasto, entre los que se cuenta España.

El republicano, además, ha reiterado la “promesa” de que si todos los rehenes que mantiene Hamás desde el ataque del 7 de octubre de 2023 no son liberados para cuando tome posesión, el día 20, “eso va a ser un infierno”.

En materia interna, Trump ha prometido revertir en cuanto llegue a la presidencia la reciente orden de Joe Biden vetando nuevas perforaciones de petróleo y gas en la mayoría de aguas bajo control federal y ha asegurado que intentará implementar una política que vete la construcción de molinos de energía eólica. Se ha negado, además, a aclarar si cuando indulte como ha prometido a personas que participaron en el asalto al Capitolio incluirá en el perdón a quienes agredieron a policías.