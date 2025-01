Zelenski pide un despliegue aliado en Ucrania para "forzar a Rusia a la paz"

"Debemos disponer del mayor número de instrumentos para forzar a Rusia a la paz. Un despliegue de contingente de nuestros aliados es uno de los mejores instrumentos". Volodímir Zelenski mandó este último mensaje antes de que expire la 'era Joe Biden' desde Ramstein, la base estadounidense en territorio alemán que ha coordinado la ayuda militar a Ucrania. Aludía así a la propuesta lanzada hace meses por el presidente francés, Emmanuel Macron, pero que nunca se ha concretado. Para Alemania es una de esas líneas rojas que no debe traspasarse, porque a su juicio convertiría a la OTAN en parte del conflicto.

Junto a esa petición, el presidente ucraniano reclamó también mayores aportes para la producción en su país de drones, más sistemas de defensa aérea, munición y demás material. Es decir, mantener aquello que ha permitido a su país resistir durante casi tres años el ímpetu de la invasión rusa.

La reunión del Grupo de Contacto para Ucrania en Ramstein era la última cita en dicha base militar estadounidense y bajo ese formato para el secretario de Defensa de EEUU, Lloyd Austin, y la primera para el neerlandés Mark Rutte como secretario general de la OTAN. Austin anunció un nuevo paquete de ayuda de 500 millones de dólares, a modo de despedida de un formato creado bajo su gestión y que agrupa a unos 15 aliados occidentales. "No me voy de este grupo de contacto con una despedida, sino con un desafío", dijo Austin en su última comparencia ante los medios. "La coalición para apoyar a Ucrania no debe vacilar, no debe flaquear y no debe fracasar".

En dirección a la inminente Administración de Donald Trump, Zelenski había avertio de que sería "una locura" abandonar una coalición que ha permitido a Kiev resistir la agresión militar rusa. Implícitamente, aunque expresándolo en términos más diplomáticos, vino a decirle al presidente electo que a Washington le interesa también seguir en esa alianza para plasmar su liderazgo internacional.

"En 11 días comienza un nuevo capítulo para el mundo y para Europa", dijo el líder ucraniano, tras agradecer a Austin su gestión y apoyo. El titular de Defensa estadounidense, por su parte, destacó no solo el importantísimo aporte de Alemania --unos 30.000 millones de euros, entre ayuda militar, humanitaria y financiera a Kiev--, sino también el que realizan otros aliados, como Noruega, Dinamarca o los países bálticos, que en relación a su PIB están destinando partidas porcentualmente mayores a Ucrania. Alemania es el segundo contribuyente, tras Estados Unidos, pero suele ser blanco de las críticas, incluidas de Kiev, por la lentitud en la toma de decisiones del canciller Olaf Scholz, además de su negativa a entregar a Kiev sus misiles de largo alcance Taurus.

Rutte se sumó con algo de retraso a la reunión de los titulares de Defensa, a la que asimismo acudía por primera vez como jefa de la diplomacia europea, la exjefa del Gobierno de Estonia Kaja Kallas.

Advertencias europeas a Trump

Rutte esquivó en su breve declaración al entrar en la reunión el desconcierto creado entre socios europeos, como Alemania, por la pretensión de Trump de que suban a un 5% del PIB su gasto en Defensa. Menos aún incidió en las críticas de Berlín y París por los propósitos del presidente electo de hacerse con el control, inclusive por la fuerza de las armas, de Groenlandia, territorio autónomo de un país tan profundamente atlantista como es Dinamarca.

Ya el día anterior, el propio Scholz se encargó de recordarle a Trump el principio fundamental de la inviolabilidad de las fronteras, así como que corresponde al Gobierno de Berlín definir el presupuesto de Defensa. Tras años sin cumplir el objetivo teóricamente consensuado entre los aliados de llegar al 2% del PIB, Alemania se ciñó en 2024 a ese compromiso. Otros aliados europeos aún se sitúan por debajo del umbral del 2% y solo Polonia o los estados bálticos, parte del flanco este de la Alianza, están por encima del 3% o suben sus horizontes a corto plazo por encima del 4%.