En directo | Maduro asegura que Venezuela se prepara con Cuba y Nicaragua para "tomar las armas"

María Corina Machado: los días del chavismo en el poder "están contados y no son muchos"

La líder opositora de Venezuela María Corina Machado aseguró este lunes que los días del chavismo en el poder "están contados y no son muchos". "Ellos en el régimen saben que son pocos y que están aislados, saben que sus días en el poder están contados y no son muchos, por eso están paranoicos y no duermen (...) sabiendo que se acerca su final y temiendo ser vendidos por cualquiera de las personas que tienen alrededor", dijo en un audio publicado en redes sociales.