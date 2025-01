Así te hemos contado la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos

Trump dice que "no confía" en el mantenimiento del alto el fuego entre Israel y Hamás

El nuevo presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró este lunes que "no confía" en el mantenimiento del alto el fuego entre Israel y Hamás y en la conclusión de las tres fases del acuerdo, aunque subrayó que la organización islamista está "muy débil". "No tengo confianza. Esa no es nuestra guerra, es su guerra, pero creo que están muy débiles en el otro bando (en referencia a Hamás)", manifestó Trump, al ser preguntado por una periodista en el Despacho Oval en si confía en poder mantener el alto el fuego en Gaza y en concluir las tres fases del pacto.