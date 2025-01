Un ataque de bandas en Haití deja al menos 40 muertos

Las bandas armadas perpetraron esta semana una nueva masacre en Haití, con un ataque a la comuna de Kenscoff, al este de la capital, que se cobró la vida de al menos veinte civiles, mientras que la Policía Nacional Haitiana (PNH) mató a una veintena de miembros de esos grupos.

"Lo he perdido todo, ojalá las autoridades vinieran a rescatarme. Han matado hasta a mis bueyes. He perdido al menos a 8 miembros de mi familia. Hasta ahora no he visto a mi marido, se llama Augustin Volcy", dijo este miércoles a EFE entre lágrimas Vanicia Anéus, de 50 años. Nació en Kenscoff y es comerciante.

Según los testimonios recopilados por EFE en Kenscoff, donde el lunes decenas de individuos fuertemente armados invadieron la comuna días después de anunciarlo en redes sociales, murieron al menos veinte civiles, mientras que el portavoz de la Policía, Michel-Ange Louis-Jeune, informó a medios locales de la muerte de una veintena de miembros de las bandas armadas tras responder al ataque.

"Lo ocurrido me duele hasta la médula. La primera zona atacada es donde vivo, echándome a la calle. Fue la gente que vivía en la zona la que facilitó la entrada de las bandas", se lamentó Jackson Déus, de 31 años, que no ha regresado a su casa desde el ataque. "Son cosas que solía ver en la televisión. Como tengo teléfono, cuando me conecto a Youtube las veo. No son cosas que pudiéramos ver en nuestro barrio", explicó a EFE. El hombre pidió a las autoridades que envíen refuerzos para luchar contra las bandas, "porque no queremos abandonar nuestro barrio a los bandidos. Hay muchos heridos y es difícil contar los cadáveres".

Las bandas armadas procedían de la comuna de Carrefour, al sur de la capital, y atacaron varias localidades de Kenscoff, entre ellas Bellot, Goder y Le Montcel, limítrofes con la comuna de Petion-Ville, territorio del que quieren apoderarse. Algunas personas fueron asesinadas en sus casas. A otras las mataron mientras trabajaban en los campos de esta comuna suburbana. Algunas familias han perdido hasta a 12 de sus miembros. También incendiaron decenas de viviendas, constató EFE.

Algunos de los desplazados encontraron refugio en el ayuntamiento, mientras que otros se quedaron en la calle sin tener adónde ir. Kenscoff es un municipio situado en una zona elevada al este de Puerto Príncipe. "Vivimos mal, no podemos dormir. Corremos en todas direcciones. Dormimos en la calle con nuestros hijos", narró Judite Sauveur, de 25 años, que vivía en Bellot, un barrio de Kenscoff. En su barrio, cuenta, hay muertos y varios heridos fueron trasladados al hospital. "A algunas personas les han quemado las casas"

La Policía Nacional Haitiana (PNH), que ha anunciado el despliegue de sus fuerzas en Kenscoff, prosigue sus operaciones en el lugar con el fin de localizar a individuos armados entre la población.