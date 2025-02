Trump dice que EEUU "tomará el control de Gaza" y aboga por el desplazamiento "permanente" de su población

Durante más de 15 meses de guerra los palestinos en Gaza han visto sus hogares destrozados por las bombas de Israel. Este martes, han recibido el impacto de una bomba aún mayor, una nuclear política lanzada desde Washington por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que en una declaración radical y sorprendente incluso para sus parámetros ha asegurado que Estados Unidos “tomará el control” de la Franja y la “poseerá” y ha abogado por el desplazamiento “permanente” de la población gazatí de su tierra.

Trump ha esbozado su plan, que representaría una dramática intervención de EEUU en Oriente Próximo y que contraviene el derecho internacional, la convención de Ginebra, resoluciones de Naciones Unidas y los derechos de los palestinos, en una rueda de prensa en la Casa Blanca conjunta con el primer ministro de Israel, Binyamín Netanyahu, tras una reunión bilateral. Y el líder israelí no le ha dado el respaldo abierto total pero sí ha dicho que “es algo que podría cambiar la historia”.

“Riviera de Oriente Próximo”

Como si aún viviera en su época de empresario inmobiliario y no como presidente de la mayor potencia mundial, Trump ha retratado su proyecto de Gaza como “una Riviera de Oriente Próximo”, donde construirían edificios “de clase mundial” y crearían “miles y miles de puestos de trabajo”. “Será algo de lo que todo Oriente Próximo podrá estar muy orgulloso”, ha dicho.

Ha asegurado también que ve la presencia estadounidense en el territorio como “una posición de propiedad a largo plazo” y ha llegado a sugerir que estaría abierto a desplegar tropas estadounidenses y a hacer “lo que sea necesario”. Lo que no ha dado es ninguna base legal para sustentar tal intervención ni una propuesta incendiaria para toda la región.

Expulsión forzosa

El mandatario estadounidense ha insistido tanto en la rueda de prensa como en declaraciones previas con Netanyahu en el Despacho Oval y en una firma de órdenes ejecutivas en la idea de que los gazatíes sean forzosamente reubicados fuera de su tierra, añadiendo por primera vez la idea de que sería un desplazamiento “permanente”.

Como ha hecho anteriormente, ha dicho que Jordania y Egipto podrían acogerlos, obviando que los dos países han rechazado la idea y ha remarcado sobre el rey de Jordania, Abdalá II, y el presidente de Egipto, Abdelfatá el Sisi: “Tengo la sensación de que aunque digan que no, abrirán sus corazones y nos darán el tipo de tierra que necesitamos para conseguir esto y que la gente pueda vivir en paz y armonía”, ha dicho

Esta vez, además, ha sugerido que otras naciones (y hasta “12 lugares”) podrían ser espacios para los gazatíes. Y ha asegurado que serían esos países de la región ”que tienen mucho dinero”, los que pagarían.

“No creo que la gente deba volver a Gaza. Creo que ha sido un sitio muy desafortunado para ellos. Han vivido como en un infierno. Gaza no es un lugar para que viva la gente y la única razón por la que quieren volver, y estoy convencido de ellos, es porque no tienen alternativa”, ha declarado también Trump, que con su idea despierta los peores ecos fantasmales de la Nakba, contraviene el derecho internacional y la voluntad de los propios palestinos, y entierra la idea de los dos estados. “Hemos tratado la otra manera durante décadas y décadas y no va a funcionar. No ha funcionado nunca, y no funcionará jamás. Hay que aprender de la Historia”, ha dicho en otro momento.

A su lado, Netanyahu se ha esmerado en alabar efusivamente a Trump. “Ve cosas que otros se niegan a ver y después de que se les ha caído la mandíbulas, la gente se rasca la cabeza y dice ‘¿sabes qué? tiene razón’”, ha asegurado el primer ministro israelí.