Hamás libera a tres rehenes en el quinto intercambio por presos palestinos del acuerdo de alto el fuego

Hamás ha liberado este sábado a tres nuevos rehenes israelíes. Tras 491 días, Ohad Ben Ami, Or Levy y Eli Sharabi han abandonado este sábado su cautiverio en la Franja de Gaza. En medio de un escenario en la diezmada ciudad de Deir el Balah, en el centro del enclave, los tres israelíes secuestrados el 7 de octubre de 2023 se han despedido de la multitud palestina y han sido entregados al personal del Comité Internacional de la Cruz Roja, que, a su vez, los ha transferido al Ejército israelí. Ben Ami, Levy y Sharabi han aparecido visiblemente delgados y con sus rostros demacrados. A cambio, esta tarde Israel liberará a 183 presos palestinos.

"Las imágenes perturbadoras de la liberación de Ohad, Eli y Or son otra prueba cruda y dolorosa que no deja lugar a dudas: ¡no hay tiempo que perder con los rehenes!", ha exigido el Foro de las Familias de los Rehenes y Desaparecidos en un comunicado publicado minutos después de que los rehenes fueran entregados a la Cruz Roja. "¡Debemos liberarlos a todos, hasta al último rehén! ¡Ahora!", ha añadido. Se trata del quinto intercambio de rehenes israelíes por presos palestinos que forma parte de la primera fase del acuerdo de alto el fuego de 42 días.

Entrevistas en hebreo

Como ha ocurrido en las últimas cuatro ocasiones, los tres secuestrados han sido subidos a un escenario escoltados por milicianos del grupo islamista palestino con el rostro oculto por pasamontañas y armados con fusiles. A los pies del tablado, había un mensaje en hebreo: "victoria total" con el rostro frustrado del primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu. Ese es el eslogan que ha repetido de forma incesante y ha perseguido Netanyahu desde los ataques del 7 de octubre. Para lograrlo, tenía tres objetivos: devolver a todos los rehenes a casa, erradicar por completo a Hamás, y eliminar cualquier amenaza de seguridad para Israel que viniera de la Franja de Seguridad.

Hamás –que para nada ha sido erradicado aunque sí debilitado durante estos 15 meses de ofensiva– ha utilizado la plataforma para lanzarle un mensaje al mandatario israelí. A su vez, antes de la liberación de los rehenes, un miliciano de Hamás ha pronunciado un discurso ante la multitud que ha respondido con gritos de "¡victoria!". Tras subir a los rehenes al escenario, un portavoz de las brigadas Al Qassam, el brazo militar de Hamás, ha mantenido una entrevista con cada uno de ellos en hebreo.

Ataque del 7 de octubre

Los tres rehenes protagonizaron trágicas experiencias compartidas por muchos durante el ataque de Hamás del 7 de octubre. Ohad Ben Ami, de 56 años y padre de tres niñas, fue secuestrado en su casa del kibbutz Be'eri, junto a su mujer Raz. Ella fue liberada tras 54 días de cautiverio como parte del acuerdo de alto el fuego de noviembre de 2023. A sus 34 años, Or Levy, en cambio, no volverá a ver a su mujer Einav. Ambos asistieron al festival de música Nova, dejando a su hijo de dos años, Almog, con sus abuelos. Intentaron refugiarse en una habitación segura de hormigón, más tarde conocida como "el búnker de la muerte", donde Einav fue asesinada y Or fue secuestrado.

Eli Sharabi, de 52 años, también vivía en el kibbutz Be'eri junto a su mujer y sus dos hijas. Las tres fueron asesinadas aquel trágico 7 de octubre. Eli fue secuestrado junto a su hermano Yossi, que vivía en la casa de al lado. Pero, 102 días después de su secuestro, funcionarios israelíes confirmaron que Yossi había sido asesinado y que Hamás tenía su cuerpo. Al menos ocho de los 33 rehenes que serán liberados durante esta primera fase de la tregua están muertos, y sus familias solo podrán recuperar sus cadáveres para darles sepultura.

A cambio de los tres israelíes, serán liberados en las próximas horas 183 prisioneros y detenidos palestinos, entre ellos 111 gazatíes que fueron arrestados en la Franja tras el ataque múltiple del 7 de octubre de 2023. Además, entre ellos, hay 18 reclusos que han estado cumpliendo cadenas perpetuas, y 54 que cumplen condenas largas. En total, Israel ha dicho que liberará hasta 1.904 prisioneros palestinos, incluidos 737 que cumplen cadena perpetua por decenas de asesinatos, a cambio de los 33 rehenes israelíes durante la primera fase del acuerdo de alto el fuego con Hamás.