Trump anuncia que el expresidente Biden perderá "inmediatamente" su acceso a información clasificada

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes que revocará "inmediatamente" el acceso a información clasificada de los informes de la inteligencia estadounidense al exmandatario Joe Biden (2021-2025). "No es necesario que Joe Biden siga teniendo acceso a información clasificada. Por lo tanto, estamos revocando inmediatamente las autorizaciones de seguridad de Joe Biden, y deteniendo sus sesiones informativas diarias de Inteligencia", ha aseverado el magnate en su red social Truth Social.

En este sentido, Trump ha dicho que "él (Biden) sentó este precedente en 2021, cuando ordenó a la Comunidad de Inteligencia (CI) que impidiera" al expresidente "acceder a detalles sobre Seguridad Nacional. Trump ha añadido que a Biden no se le puede "confiar información sensible", y ha citado un informe del consejero especial Robert Hur, que el año pasado dijo que Biden manejó mal información clasificada, pero que las pruebas no respaldaban la presentación de cargos.

Biden, en 2021, dijo que rescindiría el acceso de Trump a las sesiones informativas de seguridad, citando el "comportamiento errático" de Trump, y alegó que su decisión no estaba relacionada con la violencia del 6 de enero en el Capitolio. "Joe, estás despedido", ha concluido Trump.

Apoyo a Musk

El mandatario estadounidense reiteró este viernes su respaldo al multimillonario Elon Musk, a quien ha otorgado poder para recortar gastos en el Gobierno, y se ha convertido en su mano derecha, después de que la revista Time publicara una portada en la que el hombre más rico del mundo está sentado detrás del escritorio Resolute del Despacho Oval. Muchos en el país han cuestionado el poder otorgado a un funcionario no electo y sus decisiones a través del recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) han sido impugnadas en los tribunales.

En la portada publicada hoy por Time, Musk, vestido de chaqueta negra, camisa blanca y un vaso de café en sus mano mira de frente y a su espalda, están las banderas de EEUU y la presidencial, todo sobre un fondo rojo.

Ante las críticas que han surgido por el poder a Musk, Trump ha dicho que este no hace nada que no haya sido aprobado antes por él. Al ser preguntado hoy sobre la portada, Trump fue muy breve en su respuesta pero firme en su apoyo a Musk: "Elon está haciendo un trabajo extraordinario... Hace tiempo que quiere poder hacer esto”.

Esta es la segunda portada que Time dedica a Musk, a quien dedicó un reportaje en noviembre bajo el nombre de 'Citizen Musk' ('Ciudadano Musk').

Centro Kennedy

En otra inesperada maniobra, Trump se autoproclamó este viernes presidente del centro artístico Kennedy en Washington y desmanteló su junta directiva por considerar que no comparte su visión de una "edad de oro" en las artes y la cultura.

El líder republicano destacó en su red social, Truth Social, que va a lograr que ese centro sea "grande de nuevo". "He decidido despedir inmediatamente a varias personas de la junta directiva, incluido el presidente, que no comparten nuestra visión de una edad de oro en las artes y la cultura. ¡Pronto anunciaremos una nueva junta directiva, con un presidente increíble, Donald Trump!", apuntó.

Trump recriminó que esa institución presentara el año pasado "espectáculos drag dirigidos específicamente" a la juventud: "ESTO SE VA A PARAR", subrayó.

El Centro Kennedy se autodefine en su web como un "monumento viviente al presidente John F. Kennedy" (1961-1963) que presenta "lo mejor en teatro, ballet, danza, hip-hop, jazz, música contemporánea, comedia, ópera, sinfónica y más". "Es un lugar donde diversas formas de arte chocan para romper los límites entre el público y el arte", recalca esa institución.

Trump auguró que "¡LO MEJOR ESTÁ POR VENIR!": "El Centro Kennedy es una joya estadounidense y debe reflejar las ESTRELLAS más brillantes de toda nuestra nación en su escenario", concluyó en su mensaje.