Rusia lanza una lluvia de misiles y drones sobre Kiev después de que Zelenski hablara de paz por territorios

Las alarmas comenzaron a sonar a las 04:26 de la mañana. Suelen hacerlo casi todas las noches, pero esta fue extraordinaria, más intensa, más ruidosa. Pocos minutos después, el cielo congelado de Kiev fue el escenario de una batalla entre las defensas antiaéreas (cañones y misiles) y una lluvia de misiles balísticos y drones lanzada por Rusia. EL PERIÓDICO DE ESPAÑA pudo contabilizar al menos seis explosiones fuertes. Los servicios de emergencia tuvieron que realizar intervenciones en al menos cuatro distritos en la fría madrugada de la capital, a -10 ºC. La batalla la ganó Ucrania, que derribó los artefactos. La perdió un kievita que falleció y diez personas que resultaron heridas, probablemente por los efectos de cascotes y fragmentos de los misiles en su mayoría.

Las imágenes, una vez levantado el velo de la noche, muestran algunos edificios en los barrios céntricos de la capital incendiados y con daños en algunas plantas altas. Kiev es la zona más segura del país. La presencia de un complejo sistema defensivo para proteger los edificios de gobierno y el presidencial hacen que las bajas en el centro de la ciudad no sean muy habituales. El pasado mes de agosto, un misil destrozó parte del hospital materno infantil de la ciudad. Pero, en general, Kiev es una capital vibrante, con atascos frecuentes, restaurantes y escena cultural. Una ciudad que, tras tres años de guerra, se ha acostumbrado a vivir bajo el sonido de las alarmas antiaéreas, normalmente nocturnas, y normalizarlas.

"Yo por las noches chequeo las cuentas que dicen qué tipo de ataque estamos sufriendo. Si veo que es importante, levanto a mis hijos (de 8, 12 y 14 años) y los bajo al sótano de la pastelería", dice Stanislav Zavertailo, empresario de 45 años dueño de una cadena de pastelerías de lujo de la capital. "Les digo que nos levantamos temprano, a las tres o a las cuatro de la mañana, como cuando fuimos a coger un vuelo de vacaciones a Egipto. Y luego pueden desayunar croasanes".

Paz por territorios

El presidente Volodímir Zelenski ha condenado el ataque masivo ruso de esta madrugada. "La pasada noche, rusia ha lanzado misiles balísticos y drones contra Ucrania, dañando edificios de apartamentos, complejos de oficinas e infraestructura civil", ha escrito en Telegram. "El terror ruso contra Ucrania no parará solo. Putin no está preparado para la paz, continúa matando a ucranianos y destrozando sus ciudades".

Horas antes, Zelenski había hablado en una entrevista de intercambio de territorios para unas potenciales negociaciones de paz.

El presidente de Ucrania ha afirmado este martes que propondrá un "intercambio" de territorios a Rusia en el caso de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, consiga organizar negociaciones de paz con el Kremlin en el marco de la invasión rusa del país europeo, desencadenada el 24 de febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladímir Putin, informa Europa Press

En una entrevista con el diario británico 'The Guardian', el mandatario ucraniano ha propuesto ceder las tierras que mantiene bajo su control en la región rusa de Kursk desde hace seis meses, cuando las tropas ucranianas lanzaron una sorpresiva incursión. "Intercambiaremos un territorio por otro", ha declarado, si bien ha agregado que no sabe qué parte del territorio ucraniano ocupado por Rusia pediría Ucrania a cambio. "No lo sé, ya veremos. Pero todos nuestros territorios son importantes, no hay ninguna prioridad", ha manifestado.

Zelenski ha reconocido que si Trump retira el apoyo estadounidense a Kiev, Europa por sí sola no podrá llenar ese vacío. "Hay voces que dicen que Europa podría ofrecer garantías de seguridad sin los estadounidenses, yo siempre digo que no. Las garantías de seguridad sin EEUU no son garantías de seguridad reales", ha sostenido.

Es por ello que el jefe de Estado ucraniano se ha mostrado dispuesto a negociar, siempre y cuando su país esté en una "posición de fuerza", de cara a evitar que un acuerdo negociado por Washington implique que tenga que capitular ante las demandas de Putin. Así, ha indicado que ofrecería a las empresas estadounidenses "lucrativos" contratos de reconstrucción y concesiones de inversión para intentar convencer al inquilino de la Casa Blanca.

De hecho, una de las ideas propuestas --como ya adelantó Trump-- es el acceso de Estados Unidos a las llamadas 'tierras raras' de Ucrania, un grupo formado por una quincena de metales que se emplean en la industria de la automoción, telefonía y otros aparatos electrónicos. Zelenski ha asegurado que presentó este plan a Trump en septiembre, cuando se reunieron en Nueva York, y que tiene la intención de presentar "un plan más detallado".

Ucrania tiene las mayores reservas de uranio y titanio de Europa, ha afirmado Zelenski, y "no está en el interés de Estados Unidos" que estas reservas estén en manos rusas y sean potencialmente compartidas con Corea del Norte, China o Irán. Pero, tal y como ha considerado, no se trata solamente de un incentivo de seguridad, sino de uno económico.

En este sentido, ha subrayado que se trata de recursos naturales "valiosos" que puede ofrecer "posibilidades" a aquellos socios que antes no invertían en ellos. "Para nosotros creará empleos, para las empresas estadounidenses creará ganancias", ha agregado.

Por otro lado, ha considerado que es "demasiado pronto" para juzgar a la Administración de Joe Biden, predecesor de Trump, mientras que las relaciones entre Washington y Kiev se van enfriando. Al ser preguntado sobre si creía que Biden pasaría a la historia como el hombre que ayudó a salvar a Ucrania o el que respondió muy lentamente al desafío de Putin, Zelenski ha dicho, entre risas, que es "muy difícil" decirlo en este momento.

Mientras que ha criticado la falta de voluntad inicial de Biden para proporcionar armas a Ucrania, considerando que "esa falta de confianza dio confianza a Rusia", ha destacado que Ucrania está agradecida por toda la ayuda entregada desde entonces. "La historia muestra que hay muchas cosas que simplemente no se saben, lo que sucedió detrás de escena, qué negociaciones hubo... Es difícil caracterizarlo todo hoy porque no lo sabemos todo. Más adelante lo sabremos, lo sabremos todo", ha añadido.

En la víspera, Trump dejó la puerta abierta a la posibilidad de que Ucrania "pueda ser rusa algún día". Tras ello, el Kremlin reivindicó que "una parte significativa de Ucrania quiere ser parte de Rusia" y, de hecho, "ya lo es", al asumir como rusas las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón.