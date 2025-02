En su primera entrevista conjunta, Trump y Musk acusan a los medios de intentar distanciarles

Hace una semana Donald Trump y Elon Musk protagonizaron una extraordinaria aparición conjunta en el Despacho Oval, una sesión ante la prensa donde el presidente firmó una orden ejecutiva que ampliaba los poderes del hombre más rico del mundo, que fue quien pasó más de 30 minutos contestando preguntas sobre su polémico trabajo al frente de DOGE, el mal llamado "Departamento" de Eficiencia del Gobierno. Este martes, los dos vuelven a compartir escenario, esta vez en Fox News, en la primera entrevista que han concedido juntos, que han dado al amigo y aliado de Trump Sean Hannity y que fue grabada el viernes pasado.

El par de avances hechos públicos antes de la emisión por la cadena no tienen contenido informativo relevante. Tanto Trump como Musk responden afirmativamente a una pregunta de Hannity donde el periodista acusa a los medios y comentaristas de “intentar provocar un divorcio” entre el republicano y el dueño de Space X, Tesla y X. Y el republicano se mofa de supuestos comentarios sobre que ha crecido el control de la presidencia a Musk o que llaman al hombre más rico del mundo presidente. “Son malos en lo que hacen”, dice respecto a los medios. “Si hubieran sido buenos nunca habría sido presidente”,

Musk se encarga también de describir lo que llama “síndrome de trastorno de Trump”, un término que se usa para describir peyorativamente críticas o reacciones negativas al presidente. Asegura que lo descubrió en una cena uno o dos meses antes de las eleciones. “Mencioné el nombre del presidente y fue como si les hubieran lanzado a la yugular un dardo que contenía metanfetaminas y rabia”, dice antes de empezar a hacer grandes gesticulaciones para ridiculizar a los críticos. Musk también afirma que las conversaciones con los demócratas sobre Trump son imposibles porque “es como si se hubieran vuelto totalmente irracionales”.

Incertidumbre sobre el papel de Musk

Los dos avances no entran en ninguna de las grandes controversias que rodean al trabajo que Musk está desempeñando en el gobierno sin controles ni mecanismos de rendición de cuentas, que han seguido intensificándose desde que se grabó la entrevista. Este lunes, en un documento judicial en un caso presentado contra Musk en el estado de Nuevo México, el director de la Oficina de la Administración de la Casa Blanca, Joshua Fisher, ha revelado que Musk no es el administrador del Servicio DOGE, aunque Trump repetidamente hable de él como la persona a cargo de esa entidad (que no un departamento propiamente dicho) encargada de encontrar ineficiencias en el gobierno y recortar gasto y personal.

“Como otros asesores, el señor Musk no tiene autoridad formal o de hecho para tomar decisiones del gobierno. El señor Musk solo puede asesorar al presidente y comunicar sus directivas”, se lee en el documento presentado por Fisher.

Desde la grabación de la entrevista, además, ha habido otros acontecimientos destacados referentes al polémico trabajo de Musk. La administradora de la Seguridad Social dimitió este fin de semana tras un choque con el milmillonario por los intentos e DOGE de acceder a datos. La Seguridad Social es responsable del pago de las pensiones de 70 millones de estadounidenses y gestiona numerosa información personal, incluyendo historial laboral y de salarios. Con anterioridad había dimitido el más alto funcionario civil del Tesoro tras negarse a dar al equipo de Musk acceso a datos de un servicio que maneja pagos de cinco billones de dólares anuales y numerosa información sensible de ciudadanos y empresas.

Este fin de semana también se supo que el equipo de DOGE intenta acceder a datos de Hacienda y que en la FDA, la agencia estadounidense que se encarga de la regulación y control de la seguridad de alimentos y medicamentos, entre los funcionarios despedidos están 20 que trabajaban en la revisión de ensayos clínicos de empresas como Neuralink, una de las compañías de Musk.

Los aparentes conflictos de intereses no acaban ahí. Después de poner en marcha cientos de despidos en la Administración Federal de Aviación, empleados de Space X han empezado a participar en la planificación de la remodelación de esa agencia.