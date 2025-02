Trump anuncia ante Macron estar en "serias negociaciones" con Putin para un acuerdo económico

El acercamiento de Donald Trump a Vladímir Putin va más allá de las negociaciones abiertas para buscar el fin de la guerra en Ucrania, conversaciones directas de las que ha excluido por ahora a Kiev y a los aliados europeos. Este lunes, primero en un mensaje en Truth Social y luego en declaraciones en la Casa Blanca, donde ha recibido al presidente francés, Emmanuel Macron, Trump ha asegurado que está en "serias negociaciones" con su homólogo ruso sobre el final del conflicto y sobre "importantes transacciones de desarrollo económico" entre Estados Unidos y Rusia.

"El primer elemento de la transacción es acabar la guerra pero, como estamos haciendo con Ucrania, podemos hacer desarrollo económico con Rusia y conseguir las cosas que queremos. Tienen cosas valiosas que podríamos usar y nosotros tenemos cosas que serían útiles para ellos", ha dicho en la Casa Blanca Trump, que ha afirmado también que el presidente ucranio, Volodímir Zelenski, viajará "esta semana o la próxima" a Washington para sellar el acuerdo para ceder a EEUU la mitad de los ingresos por explotación de sus minerales y tierras raras como pago por la ayuda recibida, un extremo que no está confirmado por parte de Kiev.

Las palabras del republicano subrayan una vez más su interpretación transaccional de la política exterior y el giro que ha dado al Gobierno de Washington, al acabar con la política de aislamiento de Moscú que dominó en las potencias occidentales desde el inicio hace justo tres años de la última guerra de invasión de Rusia en Ucrania. Y ese alineamiento este lunes se ha mostrado también en Naciones Unidas, donde Washington y Moscú han votado juntos contra una resolución en la Asamblea General sobre Ucrania que exige la retirada inmediata de Rusia y que ha sido aprobada.

Una imagen del encuentro entre Trump y Macron en la Casa Blanca. / EFE

Tropas de paz de Europa en Ucrania

Pese a la brecha con los aliados europeos, Macron ha viajado a Washington con el mensaje de que "Europa está dispuesta a dar un paso adelante para ser un socio más fuerte, para hacer más en materia de defensa y seguridad en el continente". Y en la bilateral con Trump los dos han abordado la posibilidad de que Europa despliegue tropas de paz en Ucrania como parte de un acuerdo con Rusia.

Trump ha afirmado que le ha planteado la idea a Putin y que este la "aceptaría". "No está buscando una guerra mundial", ha dicho del líder ruso Trump, que también se ha mostrado convencido de que la guerra en Ucrania podría acabar "en semanas, si somos inteligentes". "Si no lo somos…", ha añadido, "esto podría escalar en una tercera guerra mundial y no lo queremos".

Macron es el líder europeo con el Trump tiene y muestra más sintonía personal y en su encuentro han abundado las buenas palabras y gestos de camaradería y cercanía. Eso no ha impedido, no obstante, que dos veces el presidente francés corrigiera a Trump.

Una, para recordarle que en la guerra de Ucrania "Rusia es el agresor", un mensaje que Macron ha reforzado luego diciendo que "nadie quiere vivir en un mundo donde rige la ley del más fuerte y las fronteras internacionales se pueden violar de un día para otro". Otra, para corregir al estadounidense cuando este ha asegurado, otra vez inflando las cifras de la aportación de EEUU a Ucrania, que Europa recupera el dinero que ha dado a Kiev. La corrección de Macron, que le ha recordado que Europa ha dado "dinero real" y no préstamos, no ha impedido que Trump repitiera sus falsedades en una rueda de prensa posterior que han ofrecido los dos.