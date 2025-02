Trump rompe con Zelenski tras una fuerte bronca en la Casa Blanca: "Estás jugando con la Tercera Guerra Mundial"

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha mantenido este viernes una explosiva discusión ante las cámaras con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, a quien ha acusado de "estar jugando con la vida de millones (de personas), con la Tercera Guerra Mundial". En una aireada pelea a gritos, insólita en la historia reciente, Trump y su número dos, el vicepresidente J.D. Vance, le han recriminado ferozmente no "estar agradecido" por la ayuda militar que Estados Unidos ha prestado al país eslavo durante los últimos tres años para hacer frente a la invasión de Rusia.

Ambos mandatarios se habían reunido en la Casa Blanca con la misión de sellar un pacto comercial que debía permitir a Washington hacerse con parte de los recursos naturales ucranianos, también de las llamadas tierras raras, un conjunto de 17 minerales estratégicos imprescindibles para el desarrollo tecnológico y energético.

Trump anuncia que firmará con Zelenski el acuerdo de explotación de tierras raras / Europa Press

Con esa extracción, EE.UU. buscaba cobrarse el apoyo prestado a Ucrania desde el inicio de la invasión militar rusa lanzada en 2022. Sin embargo, Kiev exige a cambio unas garantías de seguridad que la administración trumpista insiste en rechazar, una disputa que ha hecho saltar las negociaciones por los aires.

Humillación televisada

Las discrepancias sobre la protección de Ucrania y sobre el fin de la guerra han desembocado en una extraordinaria riña que ha servido a Trump para humillar a Zelenski ante la estupefacción de algunos de sus asesores y de los medios de comunicación presentes. Incluso Vance ha acusado al líder ucraniano, atónito y con gesto de incredulidad, de organizar "giras de propaganda" y de ser "irrespetuoso" con la nueva estrategia trumpista. "¿Has dado las gracias alguna vez?", le ha recriminado. Zelenski ha intentado responder, pero el presidente estadounidense le ha interrumpido —"has hablado mucho"— y ha zanjado la reprensión con una clara amenaza diplomática. "Te hemos dado poder para ser un tipo duro, y no creo que lo fueras sin EE.UU.", le ha espetado. "O cierras un trato o nos vamos [...] No tienes las cartas". Cuando el encuentro se daba por cerrado, Trump ha apuntillado: "Esto va a ser un estupendo programa de televisión".

Lucía Feijoo Viera

Después del rapapolvo, un Zelenski indignado ha abandonado la Casa Blanca. La CNBC y la CNN han informado que los ucranianos querían negociar, pero que Trump les habría invitado a irse. "He determinado que el presidente Zelenski no está listo para la paz si América está involucrada [...] Ha faltado el respeto a los EE.UU. en su preciado Despacho Oval. Puede volver cuando esté preparado para la paz", ha añadido Trump en un mensaje publicado en la plataforma Truth Social. La tradicional rueda de prensa posterior al encuentro ha sido cancelada y la firma del acuerdo comercial ha quedado suspendida.

Antes de esa reprimenda, Trump había mantenido un tono más amable, asegurando que el acuerdo para poner fin a la guerra está "bastante cerca". "Es un momento emocionante, pero el verdadero momento emocionante será cuando cesen los disparos y lleguemos a un acuerdo. Y creo que estamos bastante cerca de lograrlo", había aseverado. Ya fuera de la Casa Blanca, Zelenski ha compartido un mensaje intentando recuperar ese carácter conciliador. "Gracias América, gracias por vuestro apoyo, gracias por esta visita", ha señalado en la red social X. "Ucrania necesita una paz justa y duradera, y estamos trabajando exactamente para ello".

Tensión presidencial

El encuentro pone el colofón a la agudizante crisis diplomática entre ambos países. Después de tres años de guerra, Trump reclamó el acceso a esas materias primas como compensación bajo amenaza de retirar su ayuda. La semana pasada, el líder republicano acusó falsamente a Ucrania de iniciar el conflicto y tildó a Zelenski de "dictador sin elecciones", quién respondió acusando a su homólogo de estar "atrapado en una burbuja de desinformación". Toda esa tensión pareció disiparse el jueves, cuando Trump negó haberlo dicho y aseguró tener una buena relación con el ucraniano, pero ha terminado explotando hoy en la Casa Blanca.

Trump y Zelenski certifican su alejamiento con una bronca pública en la Casa Blanca / Europa Press

El malestar de Kiev va más allá de los insultos. La administración conservadora ha iniciado conversaciones bilaterales con Moscú para poner fin a la guerra, excluyendo así a los ucranianos de la mesa de negociación que podría dirimir el futuro de su país. La nueva postura de Washington inquieta a los de Zelenski, que temen la pérdida definitiva de Crimea y el Donbass, el territorio ucraniano que Rusia se anexionó por la fuerza hace casi 11 años. "Volver a las fronteras que tenía Ucrania antes de 2014 es un objetivo poco realista", remarcó a mediados de febrero el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, que también descartó la entrada del país en la OTAN.

Reacción internacional

El acalorado vapuleo estadounidense a Zelenski ha despertado un alud de reacciones internacionales. Países como España, Francia, Polonia, Irlanda o Suecia, firmes aliados de Kiev, se han apresurado a mostrar su apoyo al presidente ucraniano. "Ucrania, España está contigo", ha tuiteado Pedro Sánchez.

Por otro lado, Rusia se está frotando las manos. El alto funcionario Kirill Dmitriev, uno de los miembros de la negociación mantenida el pasado 18 de febrero en Arabia Saudita, lo ha tildado de "histórico", mientras que el expresidente ruso Dmitri Medvedev ha celebrado que "por primera vez, Trump ha dicho la verdad a la cara del payaso cocainómano".

Acuerdo suspendido

La Casa Blanca ha confirmado que Trump y Zelenski no han firmado ningún acuerdo. Washington no descarta un posible entendimiento, pero no hasta que Ucrania ceda a las exigencias trumpistas. Antes, ambos países habían llegado a un acuerdo preliminar según el cual el país eslavo cederá un 50% de los ingresos obtenidos de la futura explotación de todos los recursos naturales bajo control estatal —entre ellos el petróleo, el gas natural y las tierras raras—, pero también de proyectos de infraestructuras como los centros de datos. No obstante, las cantidades exactas, que podrían variar, se tendrán que detallar en un acuerdo posterior, si es que se da. Esos beneficios se obtendrían a través de un fondo de inversión participado por ambos países.

El país de Europa oriental posee el 5% de las materias primas críticas del mundo, cruciales para las industrias más punteras. Actualmente, cuenta con un total de 10.000 yacimientos de hasta 95 elementos químicos distintos, entre ellos el litio, crucial para la fabricación de baterías.

Sin garantías de seguridad

A cambio, EE.UU. se comprometería a defender a Ucrania, si bien el acuerdo no incluye las garantías de seguridad demandadas por Zelenski para "evitar que Rusia destruya las vidas de otras naciones", una protección que, según Trump, es responsabilidad de Europa. "Sabemos que Europa está preparada, pero sin EE.UU. no será tan fuerte como necesitamos", le ha recordado hoy el líder ucraniano. El mandatario estadounidense insistió el miércoles que Ucrania "puede olvidarse de (su ingreso en) la OTAN" como posible solución.

Trump cree que el refuerzo de los lazos comerciales con Kiev será un elemento disuasorio para el Kremlin, una alianza-escudo que impedirá el expansionismo militar de Moscú. Este viernes, ha defendido su estrategia ante Zelenski, asegurando que se niega a "decir cosas terribles" sobre el Vladímir Putin para facilitar las negociaciones de paz. "No estoy alineado con nadie", ha remarcado. Ayer explicó que confía en que el autócrata ruso no violaría los términos de un hipotético acuerdo de paz. "Creo que mantendrá su palabra", señaló durante su reunión con el primer ministro británico, Keir Starmer. "Le conozco desde hace mucho tiempo".