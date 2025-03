Más de 30 migrantes que huían de Libia están abandonados desde hace cuatro días en una plataforma petrolífera en el Mediterráneo

Un total de 32 personas huidas de Libia se encuentran abandonadas desde hace cuatro días en la plataforma petrolífera de Miskar, en el Mediterráneo central, y ya hay una muerta, denunció la ONG italiana Mediterránea Saving Humans, que publica un video de los migrantes.

"Hace más de cuatro días, 32 personas, entre ellas mujeres, hombres y niños que huyen de Libia, naufragaron en la plataforma petrolífera Miskar, propiedad de la multinacional inglesa British Gas, situada frente a las costas de Túnez, en el Mediterráneo central", escribió en sus redes sociales.

En el vídeo, se ve a los migrantes hacinados en la plataforma, mientras uno de ellos explica que están "enfermos y hambrientos", porque llevan "cinco días sin comer" y "muertos de frío".

Desde el principio, "los migrantes han estado en contacto con Alarm Phone, que durante días ha estado informando constantemente de la situación a las autoridades italianas y maltesas", explicó la ONG en referencia al grupo de voluntarios que reciben las llamadas de personas en dificultades en el Mediterráneo Central.

"Ya hay una persona muerta y muchos están enfermos: no tienen agua ni comida, están expuestos a los elementos de un mar embravecido. ¡No hay tiempo que perder!", afirmó Mediterránea Saving Humans, que menciona en su publicación a los Gobiernos de Italia y Malta y al ministerio italiano de Transportes. Por ello, la ONG solicita "la intervención inmediata de las autoridades europeas para rescatar a estas personas", pues la plataforma está situada de hecho a unas decenas de millas de la zona SAR de Malta y de la isla de Lampedusa.

El Ejército tunecino hasta ahora no ha proporcionado ayuda a los náufragos y, en cualquier caso, estas personas no deben ser deportadas a Túnez, que no es un país seguro, añadieron.